我是廣告 請繼續往下閱讀

川普鐵了心要收關稅，301調查先射箭再畫靶？

美國政府當地時間週三宣布，將針對中國、歐盟、日本、台灣等16個國家和地區，根據《貿易法》第301條啟動調查，調查各類産品的「産能過剩」情況，並將根據調查結果，探討對各國祭出制裁性關稅或出口管制等措施，來矯正美國承受的不公平貿易行為。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，除了第一波16國調查産能過剩外，後續還將針對約60國涉及「強迫勞動」啟動調查，葛里爾也暗示，再之後可能將針對「數位監管」啟動調查。綜合外媒報導，第一波因涉産能過剩遭到調查的國家包括中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本、印度。另外，葛里爾表示很快將對涉及「強迫勞動」的60個美國貿易夥伴啟動另項單獨調查，再之後，預計會持續針對特定情況啟動301條款調查，包括數位監管也是可能的調查主題之一。葛里爾表示，美國之前與許多國家已經達成的貿易協定，與這些301條款調查「無關」。但葛里爾也指出，若特定國家希望維持之前談妥的協議待遇，「且川普總統也希望如此」，那麼這些因素將會被納入考慮。在美國最高法院裁定川普無權依據《國際緊急經濟權力法》加徵關稅後，川普揚言自己還有很多辦法可以課關稅，並立即援引《貿易法》第122條對全球加徵10％關稅，但第122條關稅屬於臨時性質，為期最多只有150天，之後要經國會同意才能延長。葛里爾表示，目標是在第122條臨時關稅到期前、也就是7月下旬前完成新的301調查，不過，葛里爾也透露無法預先確定調查需要花費多長時間。有專家認為，美方此時啟動301調查「如同預設結論的審判」，只是讓川普獲得課徵關稅的正當理由。美國「301調查」是指根據《貿易法》第301條，美國對其認為是不公平、不合理或違反貿易協定的外國貿易行為與貿易壁壘，授權美國貿易代表署辦公室採取報復措施，包括加徵關稅與祭出進口管制等等，但是在採取報復措施前必須先進行相關調查，且應召開公聽會、邀集專家與利害關係人諮商討論評估。