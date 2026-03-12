我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委吳宗憲在宜蘭縣長初選勝出，國民黨中常會11日通過提名。吳宗憲在臉書說，他雖不是在宜蘭出生的，但他可以選擇要在宜蘭奮鬥，「在林姿妙縣長打下的良好基礎下，將我的畢生之所學奉獻給宜蘭，帶領宜蘭人走向世界、走出新的路。」吳宗憲說，台灣人民本性純樸善良，但近年選舉與政治環境造成社會嚴重分化。他強調，在政治路上應以政策辯論取代人身攻擊與抹黑，反對利用仇恨與對立操弄選舉的文化，並認為民主應讓人民自由選擇，且為自己的選擇負責。他特別感謝宜蘭縣議長張勝德，雙方在黨內提名過程中彼此尊重、不攻擊、不抹黑，並透過政策與理念爭取鄉親支持，期望讓宜蘭再次展現民主聖地的風采，走出新的民主道路。吳宗憲說，他參選以來，走遍宜蘭十二鄉鎮，對蘭陽土地情感深厚，並自認閩南話已帶上宜蘭腔。他表示，自己將在宜蘭努力打拚，實現心中理想：「老有所終、壯有所用、幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，讓公共資源真正用在人民身上。宜蘭縣長林姿妙目前因涉貪遭停職，但吳宗憲仍提及，林姿妙縣長任內推動多項具前瞻性與突破性的政策，例如領先全國推動國中小免費營養午餐。當時，林姿妙曾遭受抹黑與攻擊，但如今宜蘭的免費營養午餐已成為全國多數縣市效法的制度。吳宗憲說，他要延續林姿妙為縣民著想的精神，再提出國小公辦課後輔導免費並延長時段、70歲以上長者健保費補助、婦幼托育免月費及公托量能擴充等政策，強調所有政策目的只有一個：讓公共資源真正用在人民身上。他表示，身為立委在中央推動《財劃法》修法，也會秉持相同理念，把資源還給地方，將錢用在人民身上。他指出，勇於承擔、為人民爭取利益，是從林姿妙身上學到的從政態度，未來將在此基礎上持續提出更多對人民、宜蘭及國家有利的政策。