前台中市長胡志強等藍營地方大老，今表態挺江啟臣代表國民黨參選下屆市長，台灣民眾黨秘書長周榆修赫然在座，且主動透露當柯文哲還是「欽差要犯」時，前台中縣長廖了以不避嫌，主動登門拜訪。他表示藍白合早在2021年就展開，當時江啟臣是國民黨主席，和剛創立民眾黨的柯文哲交換居住正義、青年低薪、台灣永續大未來等觀念，還大方提供國民黨智庫資料，當年在野合作的善緣延續至今，他強調「江啟臣是我們的老朋友」，情義上一定要給予祝福加油。今（12）日這場力挺江啟臣的茶會，不僅多位前台中市長、縣長、議長出席，還有不少地方社團大老，唯一白營人士的周榆修顯得特別矚目，他致詞時透露，在柯文哲主席「進修1年剛出來」，自嘲是戴著腳鐐的朝廷欽差要犯時，廖了以就直接跑到柯文哲辦公室探望，不畏打壓的情誼令人感動，所以只要廖了以一聲令下，不管是柯文哲或他，「我們都覺得應該要來」。周榆修盛讚江啟臣的大度始終如一，並透露柯文哲在擔任台北市長時創立台灣民眾黨，當時江啟臣擔任國民黨主席，2021年的2月大方讓民眾黨跨入國民黨的智庫，兩位黨主席交換看法，從居住正義、青年低薪談到永續台灣。周榆修說，如果要談在野黨合作，「從2021年江啟臣的黨主席任內就開始了」。於私，江啟臣是柯文哲的好朋友、民眾黨的老朋友，情義上都要來給江啟臣祝福加油與打氣；於公，他希望江啟臣能讓自己的故鄉台中變成旗艦城，無論是城市智慧治理、交通建設，都能延續盧秀燕的幸福城市，市政一波一波往前邁進，