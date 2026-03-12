我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林縣長張麗善率領「東京食品展暨產業交流團」11日前往群馬縣，交流農業經營、地產地消與地方創生經驗。張麗善表示，透過台日交流互相學習，盼為雲林農業發展開創更多契機，並吸引青年返鄉投入農業，推動產業永續。交流團上午參訪三得利啤酒工廠，由廠方介紹啤酒製程與經營理念。群馬縣擁有優質地下水資源，搭配在地種植的大麥，釀造出享譽國際的啤酒產品。工廠同時重視森林保育與生態環境，並以永續經營為目標，朝2050年零碳排願景邁進。下午一行人前往沼田市，與利根沼田農業協同組合（JA利根沼田）交流，了解當地推動地產地消與農產品直賣制度的經驗。當地透過產銷履歷與QR Code溯源系統，讓消費者清楚掌握農產品來源與生產者資訊，並允許農民自行訂定價格，不僅保障農民收益，也提升消費者信任。隨後交流團參訪關東地區人氣第一的道之驛川場田園廣場。該園區結合農產市集與多元餐飲設施，成功帶動在地農產銷售與觀光發展，每年吸引約270萬人次造訪。晚間則前往片品村,了解當地整合生態、農產與觀光資源推動地方創生的經驗。張麗善表示，日本農產品直賣所的成功關鍵，在於依市場需求調整作物品項，提供新鮮、多元且具特色的農特產品，吸引消費者持續回流，這些做法都值得雲林借鏡。張麗善指出，雲林是台灣重要的糧倉與蔬果、畜產生產基地，縣府近年積極推動農業升級，並協助虎尾、西螺及林內農會建立農產品直賣平台，讓農民自行訂價、直接銷售，縮短通路並提升收益。同時也推動智慧農業與智慧漁業，協助農民在極端氣候下穩定生產。張麗善強調，此行深入了解日本透過六級產業化建立完整產銷通路的模式，對雲林農業發展具有重要啟發。未來縣府也將持續深化與日本各地交流合作，推動產業創新，並吸引更多青年返鄉投入農業。農業處長魏勝德表示，利根沼田農協直賣所「食材之森」以地產地消為核心，沼田市人口雖僅約8千人，卻能吸引每年近300萬人次到訪，是相當成功的直賣所案例。其經營特色為「少量多樣」，由農協協調農民分散生產不同作物，避免品項重複並符合市場需求。未來縣府也將持續輔導農會推動直賣平台，讓優質農產品直接銷售給消費者，減少中間通路，提升農民收益，同時讓消費者享用更新鮮的農產品。