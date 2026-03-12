我是廣告 請繼續往下閱讀

美國貿易代表署於美東時間11日宣布依《1974年貿易法》第301條款，對中國、歐盟、韓國、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。對此行政院今（12）日表示，美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，由於台美雙方已完成對等貿易協定（ART）簽署，內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識。行政院長卓榮泰表示，過去的努力都會留下美麗的足跡，昔談判已達一定成果，美方也會把ART作為未來301調查對應的條件跟基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。對於美國啟動301調查，卓榮泰表示，這在我國談判團隊預期之中，今天上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊以及相關部會，就301調查開始後的事項預作準備。鄭麗君說明，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我政府已有掌握與準備。自美國聯邦最高法院2月20日判決後，美國貿易代表葛里爾大使多次對外明確表示將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括立即在判決當日改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%+MFN暫時性關稅。鄭麗君指出，這段期間，我方政府第一時間已向社會說明美方關稅政策未來可能發展，包括122條款及301條款。此外我方也與USTR及商務部均保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，無論是ART或MOU。同時也已向社會說明，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，無論美方後續關稅政策法律工具如何變動，目標就是在既有談判成果的基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。鄭麗君提到，稍早美方宣布301調查時，被問及301調查對各國既有協議之影響，美國貿易代表署葛里爾大使已於記者會中表示，川普總統希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，那麼當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾會被考慮，其執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。鄭麗君指出，綜上顯見美方展開301調查是為重建關稅措施建立法律基礎，談判團隊後續將持續與美方保持互動聯繫溝通。我方政府認為，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，301條款可能納入調查的多項議題在ART中已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。最後卓榮泰補充，過去的努力都會留下美麗的足跡，過去的談判已經達到一定成果，美方也會把過去達成協議的 ART，作為未來301調查對應的一些條件跟基礎，台灣已經取得相對比較有利的地位，接下來的調查，還是要各部會充分配合政府談判團隊在整體談判以及調查過程中的節奏及應對，把對我國最有利的、對產業最有利的整體利益全面守住，守住應該有的產業發展。