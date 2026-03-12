我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰8日從松指部搭機赴東京巨蛋看球引發爭議，對此他多次強調是自費的私人行程。藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。知名電商「486先生」陳延昶10生日在社群平台秀照打臉藍委，自己也曾從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。不過，根據去年8月1日實施的《軍事營區安全維護條例》，在松山機場內拍攝到松指部恐觸法，可處3萬到15萬元罰鍰。對此，空軍表示，經檢視照片內容，背景影像模糊，未能明顯判別其明確所在位置，因此不認定為偵察行為，但也請特定人不要誤導社會大眾。針對486先生引發疑似觸犯《軍事營區安全維護條例》爭議，空軍司令部表示，經檢視照片內容，拍攝主體為飛機機體及人員，且「背景影像模糊，未能明顯判別其明確所在位置」，因此不認定為偵察行為。不過，空軍也嚴正強調，根據《軍事營區安全維護條例》第6條第1項第3款規定，非經許可不得在軍事營區內從事攝影、錄影或偵察行為。空軍指出，事實上，自去年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》明確規範，包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等「軍民合用機場」皆屬範圍。若未經許可於區內攝影，最高可處3年以下有期徒刑、併科15萬元罰鍰。軍方提醒，雖然在營區外拍攝飛機起降外觀不違法，但若刻意拍攝機敏處所，仍會涉及觸法疑慮。空軍並呼籲，請特定人不要誤導社會大眾。