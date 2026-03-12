我是廣告 請繼續往下閱讀

一名台灣女童日前在東京澀谷街頭遭女子惡意衝撞事件，引發全球網友議論。這段影片也被「澳洲最強壯男人」、知名大力士威廉斯（Eddie Williams）發現，他近日更親自到現場實測，但沒有人敢靠近他，讓他直呼「相當失望」。威廉斯在Instagram發布了一段影片，開頭回溯了台灣女童在斑馬線上被女子撞出鏡頭的畫面，接著切換成他在澀谷街頭的親身實驗，可看到威廉斯面對鏡頭站立近十秒，只見他行人紛紛從他旁邊繞過，且距離甚遠。身高196公分，體重190公斤的威廉斯在影片文中諷刺撞人族只敢挑軟柿子吃，發文表示，「真是失望的體驗，看來只會針對小個子」；影片不到24小時就吸引超過50萬次瀏覽。日本街頭故意撞人最著名的案例可回溯至2018年，一名男子在新宿車站專門鎖定女性連續撞擊，最初犯案的都是男性，因此這類加害人又被稱為「ぶつかり男」（撞人男），會故意選擇擁擠的公共場合挑選女性衝撞。熟悉日本刑法的律師富本和男告訴日本法律顧問網站《律師.com》，他指出，故意推倒他人使其跌倒的行為，顯然屬於對身體施加有形力，符合暴行罪中的「暴行」。若構成暴行罪，恐面臨2年以下徒刑、30萬日圓以下罰金、拘留等刑責。即使對方沒有受傷，暴行罪仍可能成立。若被撞倒的人受傷，就可能構成傷害罪，而傷害罪比暴行罪更為嚴重，可能面臨15年以下徒刑或50萬日圓以下罰金等刑責。