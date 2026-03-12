我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因具備中國籍配偶身分，2月初就職上任以來，就屢遭民進黨質疑立委資格，甚至黨內民調顯示，有逾半不支持陸配任立委，外界猜測是否會被前民眾黨主席柯文哲放生；對此，李貞秀今（12）日透露，柯文哲私下找她聊過，甚至還哽咽地質疑，「陸配有對不起台灣人嗎？」，因此當然不會放生她。針對民眾黨公布民調顯示，有五成民眾認為就算陸配有身分證也不該擔任立委一事，李貞秀今日接受廣播節目《千秋萬事》直言，「當然不會這樣」，很多媒體會挑撥離間，但她知道柯文哲這個人很善良。李貞秀透露，柯文哲私底下有找她談，當時黨團主任陳智菡也在，就是聊陸配相關議題，現在擁有參政權的陸配，很多人過得滿辛苦，在台灣幾乎是整個家庭的經濟支柱，去年政府因行政疏失找陸配開刀、要求補放棄戶籍證明時，往返機票、交通費用等造成很多人受影響，甚至有些人老家都不在了，「你要讓這些人怎麼辦？」李貞秀表示，當時自己就一直說，政府行政疏失的後果，不該由最弱勢的陸配承擔，而柯文哲談到陸配來台同樣生兒育女、侍奉公婆很辛苦，甚至質疑「陸配有對不起台灣人嗎？」時哽咽，是真的講到哭的那一種，儘管在媒體前悲憤多過委屈，但私底下真的會心疼。李貞秀說，柯文哲認為，這是民眾黨對民眾的承諾，配加上港澳地區者在台幾乎快40萬人，而柯最早提陸配立委的初衷，就是認為要有一席陸配在立院，不是選舉時騙票，倘若未來陸配遇到困難、生活要陳情及幫忙時，都可以想起有一席陸配立委。