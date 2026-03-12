我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲交保後，回歸民眾黨中央黨部辦公，全力站台輔選，積極為2026九合一大選佈局；針對柯2028年是否有望當選總統，富陽軒八卦祖師廟富聖老師指出，今年馬年後，柯文哲有「貴人星」加持，但要東山再起，還得多提高政治氣度，多提攜後輩。根據《ETtoday新聞雲》報導，富陽軒八卦祖師廟富聖老師分析，柯文哲生肖屬豬，去年蛇年沖太歲，所以運勢波動極大，遭受「披麻帶孝」衝擊，不過2026馬年後開始轉運。富聖老師指出，柯文哲馬年後有「貴人星」加持，不過未來想要東山再起，還得多提高政治氣度，以及多提攜後輩，平日也能多參拜紫微大帝，增加自己運勢。富聖老師續指，而丙午馬年的值年太歲為「文哲大將軍」，柯文哲剛好撞名，建議柯文哲今年可多使用綽號、小名等來代替，在運勢上比較有幫助。