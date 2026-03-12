藝人小S（徐熙娣）的老公許雅鈞遭週刊爆料私約女粉絲，甚至不惜公開大S（徐熙媛）的出殯照，之後許雅鈞發聲否認，對外界的紛擾與毀謗並不在意。而女粉絲今（12）日則做出5點聲明，強調：「所有對話公開、坦蕩，絕無任何媒體所渲染的『私聯』或『撩妹』不當內容。」
許雅鈞爆出賣大S出殯照約妹 女粉絲5聲明曝光
許雅鈞昨（11）日週刊爆料私聯大小S的粉絲，還拋出大S出殯的照片證明身分，根據《新浪娛樂》報導，一名網友疑似和許雅鈞有聯繫，在社群上發出5點聲明，強調她和許雅鈞從未1對1談話，都是在有小S助理的群組互動，聊的也都是對大小S的支持。
這名粉絲強調群組所有對話公開、坦蕩，絕無任何媒體所渲染的「私聯」或「撩妹」等不當內容，另外也從未有過任何私下約見面、吃飯之行為。她表示自己的初衷是希望大S離世後，能表達對她的追思、緬懷與支持，也希望給徐家人（尤其是小S）鼓勵。
這名網友雖對報導內容感無奈與氣憤，但更在乎的是，不希望因不實謠言，再次傷害到剛剛失去大S的徐家人，干擾他們的生活與安寧，呼籲大家「請勿傳謠，請勿信謠。多一分理解，多一分尊重」。
許雅鈞駁斥爆料 遭誹謗喊：我不在意
而對於爆料，許雅鈞昨日則發出102字聲明：「我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。至於外界的紛擾與毀謗，我並不在意！」
女粉絲聲明全文如下：
作為與許雅鈞先生有過正常聯絡的粉絲，我在此就近期的不實傳言做出以下澄清與聲明：
1. 關於聊天性質：我與許先生的所有交流，均是通過與小姐姐（小S女士）助理共同所在的三人工作群組進行，內容僅限對大小S姐妹的支持與緬懷，從未有過任何私聊或私下聯絡。所有對話公開、坦蕩，絕無任何媒體所渲染的「私聯」或「撩妹」不當內容。
2. 關於見面傳間：從未有過任何私下約見、吃飯等安排，此類說法純屬捏造，是對正常粉絲溝通的惡意曲解。
3. 我的初衷：作為多年粉絲，我的出發點始終是在大S姐姐離世後，表達對她的追思、緬懷與支持，並對始終承載著姐姐精神繼續前進的徐家人（尤其是小S女士）給予鼓勵。能與家屬溝通表達心意，我僅心懷感恩。
4. 對傳謠者的態度：清者自清，濁者自自濁。對於部分媒體與人士為搏眼球而歪曲事實、拼接信息、製造對立的行爲，我個人雖感無奈與氣憤，但更在乎的是不要因不實謠言，再次傷害到剛剛失去至親的徐家人，幹擾他們的生活與安寧。
5. 誠摯呼籲：逝者已矣，生者如斯。大S姐姐最需要的是安寧，徐家人最需要的是空間。懇請大家停止傳播不實信息，不要將關注點放在臆測與八卦上，更不要因此而攻擊其他無辜的粉絲或家屬。讓我們將這份關注，化為對逝者的尊重與對生者的善意。
請勿傳謠，請勿信謠。多一分理解，多一分尊重。
