全台最大人工智慧盛會AI EXPO Taiwan 2026成立五週年，今年將於3月25日（三）至3月27日（五）在台北圓山花博爭艷館登場，本屆迎來重量級韓國AI產業代表團，將以「K-AI商業化模型」為主題登場大會主論壇，更將首度邀請韓星登台演講，韓團2AM成員林瑟雍將在3月26日分享韓流娛樂產業背後的AI數據革命，同場也會集結韓國AI技術企業與地方政府代表，從文化IP、AI基礎架構到城市級場域應用，全面解析韓國如何將AI技術轉化為具體產業價值，並與台灣推動中的「AI新十大建設」形成產業連結，探討台韓在AI技術與應用上的合作機會。
2AM林瑟雍登主論壇 韓流結合AI重塑娛樂產業鏈
韓流文化長期在全球娛樂市場具有高度影響力，近年韓國娛樂產業正透過AI技術，將原本以內容製作為核心的商業模式，轉型為以數據與算力為基礎的娛樂科技產業。
韓團2AM成員林瑟雍憑藉自身於韓國娛樂產業的豐富經歷，將於3月26日於主論壇發表「娛樂 × 深科技DeepTech」專題演講，首次於台灣分享韓國娛樂產業如何以AI技術推動IP數據化轉型。透過GPU算力與大型語言模型，結合3D／4D Gaussian Splatting與數位孿生技術，娛樂內容可在XR演唱會、沉浸式場域與AI語音產品中持續擴展，形成新的娛樂科技產業鏈。
瑟雍曾是JYP娛樂旗下藝人，隸屬美聲男團2AM一員，2008年7月11日出道，是K-POP樂壇大前輩。2010年，她與成員鄭珍雲一同出演節目《我們結婚2》，也參演韓劇《個人取向》演員出道，多方領域都有不錯成績，不過自2020年發生交通意外，他已經有一段時間未曝光於螢幕前，再從此活動來看，近幾年應是致力於研究AI，投向不同領域精進自己。
韓國AI技術企業齊聚：從算力架構到企業應用
本屆展會攜手亞洲指標性展會夥伴AI EXPO Korea，特別邀請韓國企業來台參與論壇，分享企業AI核心技術與解決方案，拓展產業應用視野。
Lablup Inc.市場行銷總監金鍾敏（Jongmin Kim）將解析從大型雲端架構到AI PC的產業演進，提出「群體式AI Agent管理」概念，探討企業如何在個人端裝置部署AI Agent，同時兼顧資料隱私與運算效率。
AI晶片公司HyperAccel策略長鄭容雄（Yongwoong Jung）則將介紹大型語言模型推論晶片技術，說明如何透過新的 AI 計算架構降低模型推論成本，使企業更有效率導入AI應用。
城市級AI應用：韓國智慧醫療城市實驗
除了產業與技術層面，韓國原州市政府代表也共襄盛舉，將分享其「AI醫療城市」發展策略，透過整合醫療數據與分析平台，將醫療科技轉化為城市競爭力，為台灣智慧城市與數位醫療發展帶來重要參考案例。
DIGITIMES表示，台灣擁有全球領先的AI伺服器與GPU供應鏈，在AI硬體與算力基礎建設方面具備關鍵地位；而韓國在娛樂內容、數位醫療與AI應用商業化方面，則展現高度成熟的產業場景。透過AI EXPO Taiwan平台，台灣的AI算力基礎與韓國的應用創新模式將形成互補，推動AI技術從基礎架構到終端場景的完整產業鏈整合，為亞洲AI經濟帶來新的合作機會。
📌AI EXPO Taiwan 2026展覽資訊
時間：2026年3月25日（三）至 3月27日（五）
地點：台北圓山花博爭艷館
官方網站：https://ai-expo.tw/（第一波免費參觀登記已開放）
