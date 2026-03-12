我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢持續緊張，各國政府紛紛提高警戒。為避免突發事件影響國內應變能力，馬來西亞政府也開始收緊行政安排，要求高層官員留守國內，以確保能即時處理可能出現的危機。馬來西亞總理安華·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）11日在記者會上宣布，在目前特殊時期內，所有內閣部長與政府官員暫時不得出國公幹。除非是已經確定、且確實無法取消的重要官方活動，否則一律暫停海外公務行程。安華指出，中東衝突爆發相當突然，政府必須提前採取防範措施，以確保國家能迅速應對任何潛在衝擊。他表示，相關指示已經向所有部會與政府機構傳達。他也回應外界疑問指出，雖然目前石油與天然氣等重要資源供應仍然充足，整體局勢仍在掌控範圍內，但政府仍有必要採取更謹慎的策略，以防情勢突然惡化。安華強調，這項決定並非過度反應，而是為了確保政府在關鍵時刻能迅速協調各部門運作，維持國家安全與經濟穩定。馬來西亞政府表示，未來將持續密切關注中東局勢發展，並視情況調整相關政策。當局指出，目前最重要的任務是確保國內各項應變準備維持在最佳狀態，以保障國家利益與人民安全。