▲魏男傳訊給妻子表示自己發生山難。（圖／翻攝臉書）

彰化59歲魏姓退休男子10日清晨獨攀南投西巒大山，沒想到在晚間8時44分，他傳訊給妻子「發生山難，幫我通報」後斷訊，救難人員於登山口尋獲其重機，但未見人影，目前魏男已失聯兩天，搜救任務持續進行中。魏男曾任職於員林市公所等單位，公職生涯逾26年，昔日同仁聽聞消息後紛紛集氣，期盼他早日平安歸來。據了解，彰化一名59歲的退休魏姓男子於10日清晨5時30分左右，獨自騎乘白色黃牌重機抵達南投縣信義鄉西巒大山登山口展開登山行程，然而到了下午，家人便與其失去聯繫，直到當晚8時44分，魏男突然透過LINE傳送簡訊向妻子求救，急促表示「我發生山難，幫我通報救援」，隨後手機便因故斷訊無法再接通。事發至今第二天，救難人員仍在與時間賽跑，挺進山林持續搜救中。為了爭分奪秒把握黃金救援時間，家屬已緊急將魏男的相關資訊發布於臉書各大社群，祈求大眾協助尋人。根據家屬提供的特徵，魏男失蹤時身穿寶藍色羽絨外套及卡其色長褲，並隨身攜帶黑色背包與帽子。家屬特別呼籲，若有山友曾在3月10日或11日期間前往西巒大山附近登山，有任何相關線索，懇請不吝提供資訊，因為對他們而言將是非常重要的協助。消息傳到員林市公所，主秘表示魏男公職生涯長達26年9個月，曾任職於市公所、縣府及第四河川局，並於2019年重返公所擔任財政課長等多項要職，直至2024年底退休。在同仁眼中，他是位作風低調、認真負責的好員工，退休後積極經營第二人生，考取多張證照並熱衷登山與重機運動；如今傳出登山失聯的消息，令公所同仁深感憂慮且氣氛凝重，市長與昔日同仁皆密切關注進度，期盼能早日接獲平安音訊。