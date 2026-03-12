我是廣告 請繼續往下閱讀

受到中東情勢影響，國際股市波動較大，對此金管會今（12）日說明，統計本月2日至昨日台股集中市場跌幅3.67%，亞洲主要股市上海跌0.71%、香港跌2.75%、日本跌6.50%、韓國跌10.16%，台股跌幅介於亞洲主要股市間。台股集中市場截至今年2月底本益比約27.46倍，國內上市櫃公司截至今年2月底累計營收約8.394兆元，較去年同期成長22.64%，為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。行政院長卓榮泰在院會表示，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，以維護資本市場穩定。金管會說明，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年截至2月底本益比約27.46倍，國內上市櫃公司截至115年2月底累計營收約8.394兆元，較去年同期成長22.64%，為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。金管會指出，股市變化反應投資人對風險、消息及未來前景的看法，金管會將秉持「安全、透明、公平」三原則及尊重市場機制，監控市場各項觀察指標，同時密切關注國際政經情勢發展及後續股市變化情形，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。卓榮泰在院會裁示指出我，金管會已請證交所及櫃買中心密切關注國際金融市場變化，並組成「股市穩定小組」，滾動檢討金融市場相關指標變化，適時研商相關的因應作為；而國安基金也密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議討論是否授權執行安定市場任務，以維護資本市場穩定。