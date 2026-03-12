我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（12）日遇到回檔壓力，盤中最低來到33458.64點，下跌655.55點，不過股王信驊（5274）站穩萬元持續走高，盤中最高一度來到10585元新天價，外資看好後市表現，目標價喊出12000元。信驊昨（11）日再度攻上萬元，且成功站穩，今（12）日以10055元平盤開出，盤中最高衝至10585元新天價，顯示市場追價意願仍在。此外，外資態度明顯轉向樂觀，有美系外資看好信驊前景，給予目標價12345元。美系外資指出，信驊為純度極高的雲端半導體指標股，全面受惠於CPU、GPU與ASIC需求成長，在產品組合優化與供應緊張的雙重助力下，預期其毛利率將進一步提升，並在CSP（雲端服務提供商）與企業客戶市場持續擴大市占率。美系外資表示，隨著全球雲端資本支出今年大增57%，看好雲端半導體將持續受惠於CPU、GPU與ASIC伺服器需求成長，強勁需求亦可望推升產業毛利率表現，信驊今年每股稅後盈餘年增上看77%。