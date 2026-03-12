美國政府當地時間週三宣布，將針對中國、歐盟、韓國、台灣等16個國家和地區，根據《貿易法》第301條啟動調查。對此，有韓國專家認為美國此舉主要就是為了恢復被最高法院取消的關稅，像韓國這類之前已與美國達成貿易協議的國家受到的衝擊有限，不過，專家也示警仍需注意潛在風險。
根據《韓聯社》報導，針對美國啟動301調查，青瓦台方面表示，將確保去年韓美關稅協議中的「利益平衡」不被破壞，並爭取不會較競爭對手受到不利待遇。青瓦台人士指出，普遍預期美國此次301調查旨在「恢復」因最高法院判決而喪失效力的對等關稅，因此應不會對韓國增加額外負擔。
成均館大學金永漢（音譯）教授表示，美方啟動301調查並非突如其來，而是在最高法院宣布對等關稅無效後就已預知可能會採取的措施，因此對韓國來說，新的衝擊有限。金永漢教授認為，韓國在這波301調查中，較日本或歐盟等國被課徵更高關稅的機率很低。
專家提醒仍需注意風險
不過，有專家提醒仍需注意潛在風險。第一是，為了要補上對等關稅被取消的缺口，美方可能會拉高部分核心產業的關稅。西江大學許允（音譯）教授表示，為了代替對等關稅，並與第122條臨時關稅接棒，這次301調查可能會倉促推進，讓人擔憂是否為「先射箭再畫靶」，而非進行細緻的調查。且原則上301調查只會針對特定產業加徵關稅，「如果依據301條款對特定品項課徵關稅，所能取得的稅收很可能達不到先前透過對等關稅所取得的稅收規模，因此美國可能會提高部分產業的關稅水準，以填補這一差距」。
第二則是韓國因酷澎（Coupang）個資外洩案與美國發生摩擦，韓國貿易協會通商研究室室長趙成大（音譯）表示，雖然酷澎爭議不在美國這次301調查的產能過剩範疇中，但相關問題仍有可能在調查中被討論，或是後續被納入301調查，因此韓國方面仍須保持警惕。趙成大認為，韓美關稅談判之後，雙方仍有許多需要透過對話解決的課題，這此美方啟動301調查，也可以被視為加快對話、解決問題的一個契機。
根據美國法律規定，啟動301調查後，美國政府將徵求各方意見並舉行公聽會，利害關係人可在這個過程中積極參與。
