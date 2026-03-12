我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今（12）日公布最新一期《廉政專刊》，國民黨新北市議員戴湘儀11日未領表競選連任，她表示自己有其他生涯規劃。根據財產申報資料，她在2021年在板橋買房，目前背房貸1610萬元，另有18萬存款。另一美女議員戴瑋珊2022年買房，房貸還有542萬元，存款275萬元。國民黨新北市議員劉哲彰在新北市新店、深坑區有60多筆土地、建物，存款804萬元，不過債務高達9115萬元，主要是週轉金、購置不動產等費用，但他也有事業投資5400萬元。民進黨新北市議員廖宜琨存款83萬元，但特別的是，他申報約30萬虛擬貨幣，包括2顆幣安幣，價值66萬400元，999.55顆狗狗幣，價值5千多元，約1百萬顆柴犬幣，價值303元，2顆以太幣，價值20多萬元。國民黨桃園市議會議長邱奕勝存款1843萬856元，但有債權6677萬元，都是私人借貸、股東往來，還有事業投資益百代公司500萬元。國民黨桃園市議員詹江村存款高達7007萬6258元，雖沒有股票投資，但事業投資1662萬元，包含多肉市集有限公司、彩虹魚寵物水族百貨館、瑞恩帝兒幼稚園。