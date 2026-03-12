我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林縣長張麗善率領縣府團隊及雲林良品業者11日展開群馬縣深度考察，晚間抵達群馬縣片品村，由片品村長梅澤志洋、群馬縣議員星野寬及井田泉等設宴接待，充分顯現群馬縣政界對雲林縣政府的高度重視與誠摯情誼。張麗善特別感念星野寬縣議員對雲林的深厚感情。現年70歲的星野議員長期致力於台日親善，即便高齡仍多次跨海造訪雲林，特別是114年全國運動會千里迢迢到雲林，給予最大的支持，是雲林在日本最堅實的友人。此外，晚宴中另一備受矚目的貴賓為參議員清水真人。清水參議員目前除了擔任民意代表之外，更同時兼任文部科學省副大臣及重建部副大臣。出類拔萃的清水議員自28歲起便以優異成績當選高崎市議員，並擔任8年副議長職務。其後在地方政府與中央政府，交通、教育、地震災後重建等政策領域都有豐富行政經驗。此次親自接待張麗善縣長一行，亦象徵雲林縣府參訪團隊與日方交流已逐步提升至關鍵層級。清水真人參議員表示，從群馬縣議員到現今參議員這10年中，他去過台灣三次，對台灣美味料理、台灣人的熱情印象非常深刻。台灣跟日本從以前到現在，兩個民族、兩個國家好像兄弟般友善；雲林縣是台灣的農業大縣，希望藉此在農業方面有更深的交流，學習到更多日本沒有的農業知識，也期盼下次能夠有機會拜訪雲林縣。群馬縣片品村村長梅澤志洋表示，片品村與台灣有很深的淵源，中學生們常常組團到台灣去做交流訪問，今天聚會的時間雖然不長，但期盼下次能帶領片品村拜訪雲林縣，有更深的交流。群馬縣議員星野寬表示，今日是311東日本大震災15周年，台灣跟日本都處於地震帶，2年前花蓮地震我們也感到非常的傷心。說，東日本大震災真的受到很多台灣支援，他在此致上最高的謝意，也希望雲林縣跟片品村、群馬縣能夠有更深的交流。張麗善強調，此次日本之行不僅讓縣府人員與雲林良品業者開拓視野，更能夠與日本政要建立了深厚共識。未來雲林縣官方及產業將持續在科技農業、地方創生及觀光產業上學習日本經驗，期待雲林發展更具突破性。張縣長也當場熱情邀約清水參議員與星野議員訪問雲林，親身體驗雲林在地美好，也讓雙方友誼在持續交流中更加堅定。