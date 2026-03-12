我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府觀光旅遊局赴越南胡志明市辦理觀光推廣活動，昨（11）日舉辦觀光推介會成果豐碩，活動吸引當地旅行業者及相關單位近80位出席交流，現場互動熱絡、媒合踴躍，促成台中市旅館商業同業公會、台中市旅行商業同業公會、台中市民宿協會等3大協會與胡志明市3大旅行社Vietravel、Saigon times travel、順捷旅遊等6個單位簽署合作備忘錄（MOU），進一步深化台越觀光交流，為未來送客往來與產品包裝奠定穩固基礎。觀旅局陳美秀局長表示，推介會現場貴賓雲集，包括胡志明市旅遊局前局長呂國慶、駐越南代表處副處長王金蘭、交通部觀光署駐越南辦事處主任周欣毅及胡志明市旅遊協會副主席阮越英等重要人士蒞臨支持，展現雙方對觀光合作的高度重視。活動中，中台灣多元豐富的旅遊資源獲得熱烈回響，與會業者對台中觀光發展前景深表肯定，普遍看好雙邊旅客互訪與市場成長潛力，整體氣氛熱絡、交流成果豐碩。陳局長說明，台中近年在新設施場館建置、品牌慶典活動深化及綠色旅遊推動等方面不遺餘力，城市觀光能量持續累積。透過此次率團走出台灣，直接與越南旅行業者面對面交流，除強化產品曝光外，也讓供給端與通路端建立更直接的合作橋樑，有助未來團體旅遊操作及自由行產品包裝，為台中觀光拓展東南亞市場創造更多實質契機。台中市旅館商業同業公會理事長劉國隆表示，與胡志明市3大旅遊社簽署合作備忘錄意義非凡，象徵雙方觀光產業合作邁入新階段。東南亞旅客對旅館業而言具高度發展潛力，期盼未來透過更頻繁的交流互訪與資訊共享，深化雙邊合作關係，開發符合越南市場需求的旅遊產品，攜手拓展國際客源。觀旅局提到，為提升互動與實質效益，推介會現場特別安排抽獎活動，獎項包括華信航空「胡志明市－台中」來回機票、長榮航空「胡志明市—桃園」來回機票、星宇航空「胡志明市—桃園」來回機票、台中及南投多家知名旅宿業者住宿券、老井極上燒肉餐券、自行車探索館門票、聚奎居體驗券、木匠兄妹木工房體驗券、麗寶樂園門票與鴻鼎菓子禮盒等，涵蓋交通、住宿、文化體驗與特色商品。期盼透過實質獎勵，吸引中獎業者親自走訪台中，深入體驗在地優質觀光產業表現，進一步轉化為具體送客動能，為雙邊觀光合作創造長遠效益。