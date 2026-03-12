我是廣告 請繼續往下閱讀

大魯閣公布去年財報，全年營收13.38億元、年增4.19%，受惠處分台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場營業資產挹注，稅後純益達6.51億元，較前一年虧轉盈，每股EPS更高達6元，再加上今年股東會紀念品價值5000元，引爆市場話題，也吸引零股紛紛入場，今（12）日開盤跳空漲停，漲出一根大紅K。大魯閣今日一開盤跳空漲停，早盤雖小幅收斂震盪，但不久後又再度直攻漲停板，鎖死在19元，吸引許多小資族、小股民湧入買盤，搶當大魯閣小股東，瘋搶股東會紀念品。大魯閣昨日公布今年股東會紀念品方案，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1000股以上再加碼，整體價值最高突破5000元、創歷年新高。大魯閣表示，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4200元。持有1000股以上的股東，還可獲得額外1000元消費抵用券。今年股東會5月28日舉行，3月26日為最後買進日。股東會紀念品將於5月20日起可透過「大魯閣Plus」APP領取並開始使用，股東可提前下載APP確保順利領取。大魯閣董事會也通過114年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2元。大魯閣去年獲利大增主要是12月以10億元將所持有的台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」的營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司，帶動全年獲利達6.5148億元。大魯閣今年美國將至少增加德州聖安東尼奧（San Antonio）以及德州奧斯丁（Austin）兩家店，也將進軍日本市場，透過併購，承接既有的訓練型棒壘球打擊場。已規劃洽談日本關東地區的兩家棒壘球打擊場，預計於今年第三季可以改掛上大魯閣的招牌開始營運，添加營運成長動能。