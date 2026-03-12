我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡與柬埔寨在建交60週年後持續深化雙邊關係。兩國近期透過高層互訪重申合作方向，不僅將在糧食安全、再生能源、基礎建設與數位經濟等領域擴大合作，也就區域局勢交換意見。這反映出雙方希望透過經濟與政策協作，強化東南亞整體的發展韌性與穩定。應新加坡外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）邀請，柬埔寨副總理兼外交與國際合作部長布拉索昆（Prak Sokhonn）於3月10日至11日訪問新加坡。雙方在會談中回顧多年來的合作成果，並同意未來在人力資源培訓、綠色能源與數位經濟等領域加強對接。新加坡長期作為柬埔寨主要外資來源，其投資分布表現為從房地產、物流延伸至先進基礎建設的多元佈局。維文在臉書指出，他與布拉索昆也就區域發展情勢交換意見，其中包括柬埔寨與泰國邊境局勢。他表示，希望兩個東盟成員國能以目前停火狀態為基礎，透過對話方式化解分歧。東南亞國家普遍傾向透過外交與區域機制處理爭議，這表現為維持區域和平秩序的共識，避免外部衝突干擾經濟成長。新加坡外交部表示，布拉索昆訪問期間也拜會總理黃循財。黃循財在會面中指出，新柬關係建立在長期高層互訪之上，新加坡不僅支持柬埔寨發展，也歡迎雙方在貿易投資與能力建設等新興領域深化往來。近年柬埔寨積極推動數位轉型，其政策框架與新加坡的科技優勢互補，反映出兩國在數位經濟賽道上的合作潛力。雙方同時認為，在全球地緣政治與經濟局勢日益不確定的背景下，加強東協團結至關重要。隨著供應鏈重組與能源轉型加速，東協各國正透過區域合作提升經濟韌性，確保在全球格局變化中保持競爭力。這種緊密結合的協作模式，顯露出中型國家透過區域一體化應對外部衝擊的戰略取向。