▲陸元琪在IG澄清團購衣服是天天都穿在身上的愛用品。（圖／陸元琪IG）

已故知名音樂人「小胖老師」袁惟仁本月10日在二殯博愛館舉辦告別式，過去撕破臉的前妻陸元琪穿著一件灰黑色外套前往靈堂上香，身上單品意外成為了許多粉絲想要購入的衣服，為此她開放「靈堂同款」團購並寫下，「限量優惠中，沒跟到不要哭哭喔～」不過因為開賣的是靈堂同款，因此也在網路上掀起許多討論，昨（11）日她在IG火大澄清，自己不是為了賣商品才穿那件衣服前往前夫靈堂上香，那只是天天都穿在身上的愛用品。陸元琪在IG限時動態寫下，「這個短影片是我上週拍的，我每天都穿這件外套跟拿這個包包，怎麼樣的嗎？」同時附上手機拍攝影片截圖，澄清衣服團購本來就在安排中，不是為了蹭前夫喪禮熱度才開賣，「但氣歸氣，還是要努力工作，這麼多訂單要打包，專注自己。」陸元琪近日在IG限時動態分享帶貨影片，只見她拿著手機對鏡自拍，展示身上穿的鐵灰色外套與白色包款，並寫下「大家誇獎的包包跟外套都在我這個影片裡，本週有開團上架這個包包喔！限量優惠中，沒跟到不要哭哭喔～」同時附上購買連結。不過有網友發現，影片中展示的外套與包包，疑似與她日前出席告別式時所穿的款式相同，引發討論。袁惟仁在2016年與陸元琪結束婚姻關係，之後由她獨自撫養一對兒女袁義、袁融。多年來她不僅肩負照顧家庭的責任，也背負前夫留下的債務壓力。離婚後，陸元琪積極接通告、經營團購與網拍，也透過直播增加收入，努力維持生計，一路將孩子拉拔長大，單親媽媽的辛勞也讓不少人相當心疼。