泰國考艾國家公園周邊再傳人象衝突。一頭當地知名野象「Biang Lek」於3月11日凌晨闖入呵叻府巴衝縣（Pak Chong district, Nakhon Ratchasima）一間獲米其林必比登推介的餐廳周邊覓食，不只翻找水果，還破壞攤架與部分設施。這起事件讓原本以伊善（Isan）料理聞名的熱門名店，意外成了野象深夜覓食現場。根據《曼谷郵報》報導，這起事件發生在3月11日凌晨約4時，地點是靠近國家公園入口的Penlaos餐廳。這頭野象現身後，先在餐廳前方的水果攤搜尋食物，過程中撞壞貨架與其他設備。當地居民指出，Biang Lek早已是附近社區熟悉的「常客」，經常走出國家公園邊界尋找食物，表現為該區域長期存在的人象互動常態。事件之所以特別引發關注，也和餐廳本身的知名度有關。Penlaos是考艾一帶頗具代表性的伊善料理餐廳，米其林指南曾將其列入泰國必比登推介名單，主打平價且品質出色的東北泰式料理。米其林曾介紹該店從路邊攤起家，招牌菜包括烤雞與酸辣排骨湯，其深受遊客喜愛的地位，讓此次野象闖入事件更具話題性。其實，Biang Lek過去就曾多次因闖入人類空間登上新聞。2025年6月，牠曾走進考艾附近一間雜貨店大吃零食，影片在網路瘋傳。這頭約30歲的公象早已被公園工作人員視為慣常闖入社區的個體，反映出部分野象已逐漸習慣人類食物的味道，這種習性的改變表現為管理上的新挑戰。這起餐廳遭闖事件，再次凸顯考艾地區日益升高的人象衝突。近年愈來愈多公象離開森林深入社區與農地，相關研究指出衝突熱區多集中在保護區邊界。就在今年2月，考艾國家公園才發生遊客遭野象攻擊致死的悲劇，這類衝突已不只是財產損失，更直接威脅到公共安全與觀光秩序。從水果攤到名店門口，野象一次次跨出森林邊界。當野生動物愈來愈熟悉人類食物來源，考艾周邊的商家與管理單位勢必得面對更棘手的共存課題。如何透過防護設施或行為干預減少衝突，反映出泰國在推動觀光發展的同時，保障生態和諧與公眾安全的難題。