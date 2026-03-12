我是廣告 請繼續往下閱讀

小綠人未來不會跑步了！避免行人誤解釀危機

小綠人號誌在秒數越來越少時，只會開始閃爍，不會像過去那樣步伐加快成跑步姿態了。

▲交通部宣布從明（13）日開始取消「小綠人跑步」跑步動畫，但會保留閃爍提醒，並取消針對行人的500元開罰條款。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

小綠人會跑步是台灣發明的！上路27年將步入歷史

▲交通部今（12）日表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與19個縣市政府溝通，今年一定會統一。（圖／記者徐銘穗攝）

再見了，拔腿狂奔的小綠人！台灣道路上處處都能看到的「小綠人」行人號誌，近期將做出重大變革，交通部宣布從明（13）日開始，但會，並調整針對行人的500元開罰條款。事實上，小綠人逐漸變快的動畫，最早就是台灣首創的，最終在上路27年後成為歷史。交通部今（12）日表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與19個縣市政府溝通，今年一定會統一。為提升行人穿越道路安全，交通部昨（11）日公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者，避免跨入，已進入者盡速通過或停止交通島上，3月13日上路。由於現行規定小綠人閃光時「禁止跨入」，交通部路政及道安司長吳東凌表示，部分縣市行人號誌「小綠人」除會閃爍外，還有倒數快走的加速動畫，行政院昨在中央道安會報提到，簡單來說，未來全台各地的雖然台灣的小綠人號誌即將停止跑步，但我們不能忘記這可是道地的台灣發明。1999 年 3 月 18 日，台北市政府在松智路率先啟用了全球第一座「動畫倒數小綠人」。當時利用 7 個不同的人形圖案產生視覺暫留，成功做出走路、跑步、狂奔等多種動態效果，隨後也有其他國家效仿。由慢速走動、快速走動到最後 10 秒的閃爍跑步。使用兩位數顯示（最高 99 秒），特別的 6 與 9 設計（分別少一橫）也是其特色之一。綠燈時數字為黃色或綠色，紅燈則轉為站立紅人。這項變革象徵著台灣交通政策從「催促行人」轉向「保障行人安全與心理壓力緩解」。雖然以後看不到小綠人的身影，但只要能讓路口更安全，這份經典發明的轉型也算圓滿。