泰國芭達雅海灘路再現離奇街頭場面，一名外籍男子在鬧區全身赤裸狂奔，邊跑邊用手遮掩下體，神情明顯驚慌。影片迅速在社群平台擴散，不只引發網友熱議，也讓外界再度關注芭達雅旅遊區屢傳失序事件的治安與觀光形象，這類插曲表現為當地社會管理的一大難題。根據《The Thaiger》報導，事件發生在3月9日，地點位於芭達雅海灘路靠近Soi Pattaya 12一帶。從網路流傳畫面可見，該名男子沿著路邊快速奔跑，全身未著寸縷，僅以雙手遮擋私密部位，動作急促且神色慌亂。這種異常舉動表現為一種急於脫困的狀態，而非尋常的醉酒行為，沿途吸引了大量民眾側目。拍下影片的目擊者表示，自己騎機車經過時被這一幕驚呆。他觀察到男子雖然裸奔，但神智似乎清醒，並不像受酒精或藥物影響，只是表現出極度的恐慌。至於男子的國籍、逃跑起因或目的地，目擊者也完全無法確定。這份神祕感反映出事件背後可能隱藏著尚未揭曉的私人糾紛或突發狀況。隨著影片瘋傳，更多網友留言稱曾見過同一名男子，甚至有泰國女子表示隔天在不同路段再度目擊，且對方依然沒有明顯的醉態。然而截至目前，泰國警方尚未公開男子身分，也未對事件作出正式說明，這種官方沉默與網路熱議的對比，顯露出公共安全資訊揭露的延遲。芭達雅近來接連出現外籍人士涉及公然猥褻或失序行為的案件。當地海灘日前才發生遊客裸體下海的爭議，先前也有人在街頭從事猥褻行為遭警方查辦。這類事件一再發生，讓芭達雅這座高度依賴觀光的城市，持續面臨「夜生活印象」與「家庭旅遊形象」之間的拉扯。這反映出城市治理在開放與規範之間正尋求新的平衡。從法律面來看，泰國《刑法》第388條明確禁止在公共場所裸露身體，違者可處罰鍰。近年多起報導提醒，公然裸露在泰國並非單純行為失當，而是直接踩到法律紅線。如今這名男子的動機雖尚未釐清，但在真相出爐前，這段影片已表現為芭達雅又一樁令人驚愕的社會插曲，反映出觀光熱點治安管理的複雜性。