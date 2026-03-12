軍公教年金改革已經上路多年，立法院2025年底通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍軍公教年金，所得替代率停止逐年遞減，回溯至2023年水平，不過爭議尚未平息，也讓軍公教年金問題，又浮上檯面。恩典法律事務所律師蘇家宏在臉書粉專引述律師周依潔貼文表示，退休的單身公務員每個月有錢可領，很有安全感，不過其實背後有一些隱憂要注意。
單身公務員想捐贈遺產 卻無法如願
律師周依潔在臉書粉專分享一個案例，公務員小恩勤奮工作數十年，每個月提撥部分薪資放進退撫基金，期待在退休後有可用的生活費，小恩目前是單身，而且沒有繼承人，小恩也積極規劃遺產，希望透過預立遺囑，把財產捐給公益團體，不過在規劃的過程中，小恩卻發現沒有辦法按照自己的意願，決定退休金的去向！
律師蘇家宏表示，單身公務員發現退休金和遺囑金，最後可能會出現「無人可領」的狀況，關鍵就在舊制公務員退休時是選擇一次領，或是月領。如果選擇一次領，就能直接把錢全數落袋為安；選擇月領，則可以從退休金起支年齡開始每月領，直到人生畢業。
只有親人能領遺屬金 寫了遺囑也沒用
蘇家宏指出，很多人會覺得，一次拿這麼多錢在身上也花不到，所以更傾向選擇月領，畢竟每個月有錢入帳，「那種被國家養的感覺真的很好，充滿了安全感」，如果比較長壽，累積的退休金還可能超過一次領的金額。不過這個制度背後，對部分單身公務員有隱憂。原本公務員過世時累積的月領退休金金額，低於一次領的金額時，公務員可用遺囑指定遺屬金的領受人，但領受人僅限配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母等親人，要注意的是，所以如果沒有寫遺囑，這筆遺屬金也沒有人可以領取。
如果是單身未婚、父母已經不在、沒有兄弟姐妹的單身公務員，在沒有法定繼承人的情況下選擇月領退休金，這筆遺囑金就沒有人可以繼承，因為不是配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母等親人，就不能繼承遺囑金。蘇家宏建議，單身公務員要審慎評估自己家庭結構和財產規劃，選擇最符合自身需求的退休金領取方式，也要規劃好遺囑、安排好身後事。
資料來源：恩典法律事務所律師蘇家宏、律師周依潔
