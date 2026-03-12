我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境爭議引爆的「洪森－貝東丹通話外洩案」至今仍陷僵局。泰國警方最新調查顯示，現階段證據不足，無法證明柬埔寨參議院主席洪森就是錄音的策劃者，檢方因此暫時無法正式起訴。儘管刑事程序遲未突破，這段外流通話已在泰國政壇掀起連鎖震盪，從司法調查一路燒向政府穩定，政治後座力仍在持續發酵。根據泰媒報導，泰國國家警察總署已就此案展開調查，並傳喚包括遭停職審查的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在內的多名人士說明。辦案結果指出，原先安排的是雙方對面會談，但因故改由洪森陣營安排通電話，內容隨後被錄下並外流。這段通訊過程的轉變，表現為錄音檔產生的直接背景，也成為後續法律攻防的焦點。不過，案件目前最大的癥結仍在證據鏈不足。警方雖已蒐證並完成初步問話，但檢方認為現有資料不足以直接連結洪森與錄音製作或發布行為，因此案件暫時無法進入正式起訴階段。另有報導提到，泰方曾針對洪森涉嫌透過社群平台干預內政一事移交處理，但相關程序同樣有待後續法律認定。這反映出跨國刑事取證的難度，以及法律程序在政治敏感案件中的謹慎態度。根據先前曝光內容，貝東丹在通話中提及軍方指揮官言論與國內壓力，隨即在泰國引發是否損及國家利益、違反倫理規範的強烈爭議。貝東丹事後致歉並表示該電話屬私人溝通，對內容被錄下外流並不知情，這番表態顯露出其在處理外交敏感事務上的政治風險。隨著爭議擴大，泰國國家反貪腐委員會啟動倫理調查，憲法法院更在去年受理請願後下令貝東丹停職審查。通話外洩不僅重創其政治聲望，也使執政聯盟面臨巨大壓力。這表現為泰柬邊境爭端、軍方角色與泰國內部權力角力的相互交織。刑事案件雖然卡在證據門檻，但這場錄音風暴對泰國政局造成的衝擊，早已實質落地並反映在當前的政治僵局中。