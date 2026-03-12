我是廣告 請繼續往下閱讀

金元萱是誰？17歲出道受張菲、吳宗憲喜愛

▲金元萱（如圖）確認以不拘留方式將案件移送檢察廳。（圖／翻攝自金元萱IG）

金元萱非法經營公司 補登記無效移送檢方

金元萱是誰？56歲韓國女星金元萱今（12）日被爆出營運5年的個人公司「KWSunflower」未經程序完成登記，確認以不拘留形式移送檢察廳偵查，引爆外界熱議。《NOWNEWS今日新聞》整理出金元萱背景介紹，她17歲出道，造型與舞技火辣成名，受封「韓國瑪丹娜」，成名曲有〈莎喲娜啦〉、〈辣辣的心〉，火紅程度遍及全亞洲，特別的是，金元萱早年登上張菲、費玉清主持的《龍兄虎弟》，一同吳宗憲玩樂，展現真性情一面。金元萱17歲出道，當年以前衛造型、性感火辣舞技大展鴻圖，受封「韓國瑪丹娜」、「女版麥可傑克森」，於韓國、日本擁有大批粉絲，她1993年和寶麗金唱片公司簽約，宣布進軍華語樂壇，堪稱將K-pop引入台灣的韓流祖師娘，成名曲有〈莎喲娜啦〉、〈辣辣的心〉，媒體再次封金元萱為「韓國梅艷芳」，地位舉足輕重。1995年6月，金元萱推出第二張中文專輯《極度魅力》，整張專輯翻唱香港四大天王的華語歌曲，在台知名度大漲，期間她登上張菲、費玉清主持的《龍兄虎弟》，一起玩樂搞笑，還跟吳宗憲大玩「音樂教室」遊戲，不流利地溝通加上無厘頭效果，備受觀眾喜愛，進而傳出張菲與金元萱緋聞，爾後男方嚴正澄清，才止息輿論。回顧金元萱非法營運始末，韓媒指出，她在2020年成立個人公司KW Sunflower，她也是該公司代表，期間持續進行娛樂相關營利活動，不過公司卻一直沒有向所在地地方政府完成「大眾文化藝術企劃業」的正式登記，等同在沒有合法資格的情況下經營長達5年。據了解，金元萱整個補登記流程拖了約2個月，直到同年11月才正式完成，儘管公司後來補辦登記，但仍無法追溯過去多年營運的法律問題，警方近期認定金元萱涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》，今確認以不拘留方式將案件移送檢察廳，由檢方進一步調查。