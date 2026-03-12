我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（12）日迎來回檔壓力，開盤下跌298.04點、來到33816.15點，盤中最低來到33458.64點，下跌655.55點，終場下跌532.33點或1.56%，收在33581.86點，成交量為75485.4億元。中小型股開高走低，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到311.7點，隨後遇壓翻黑，好在最後一盤爆出買盤力道，終場翻紅上漲0.09點或0.03%，收在311.59點，成交量為1732.22億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、元晶、旺宏、力積電；個股成交量排行榜前五名為：台積電、群創、南亞科、旺宏、華邦電。權值股為壓盤重心，權王台積電以1900元盤下開出，下跌40元，最後一盤爆出5003張賣單，終場下跌55元或2.84%，收在今日最低價1885元，拖累大盤指數有441點；台達電終場下跌30元或2.14%，收在1370元，拖累大盤指數有23點；鴻海終場下跌4.5元或2.05%，收在214.5元，拖累大盤指數有20點。權值股走低，連帶拖累電子股的表現，PCB概念股賣壓沉重，寶得利被打到跌停價9.14元，台燿下跌逾7%，南亞、志超下跌逾5%，楠梓電下跌逾4%，台玻、佳總、建榮、立誠下跌逾3%。記憶體族群也有賣單調節，南亞科下跌逾5%，力積電、華邦電下跌逾4%，旺宏下跌0.7%；不過有零星模組廠卻有買單敲進，廣穎、宇瞻攻上漲停板，至上上漲逾4%，宜鼎上漲逾3%，站上千元關卡。股王信驊也逆勢走高，盤中最高一度來到10585元新天價，終場上漲440元或4.38%，收在10495元，帶動千金股有所表現，竹陞科技、旺矽、雍智攻上漲停板，穎崴、精測上漲逾7%，嘉澤、昇達科、台光電上漲逾6%。面板族群也持續走高，群創持續爆出超過168萬張大量，終場上漲逾8%，友達則是有59萬張成交量，終場上漲逾3%。受惠於國際油價再度走高，塑化股今日走強，台達化、華夏攻上漲停板，亞聚上漲逾8%，台聚、國喬上漲逾4%，台苯、中石化、中纖、東聯、勝悅-KY上漲逾3%。