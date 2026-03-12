我是廣告 請繼續往下閱讀

面對霍爾木茲海峽局勢升高、全球能源運輸風險擴大，泰國總理阿努廷強調，泰國原油進口並不依賴單一來源，政府仍可透過多元採購確保供應穩定，外界暫時無須過度恐慌。曼谷當局正試圖對外釋出「供應可控」的訊號，以避免中東戰事進一步放大國內市場對生活成本的焦慮。阿努廷（Anuthin Chanwirakun）於11日表示，能源議題目前由能源部統籌處理，政府掌握的重點在於穩定進口與來源多樣化。此前，他已召集相關部門開會，評估地緣政治情勢對泰國能源進口的連帶衝擊。這場受訪表現為政府試圖在不確定的國際環境中，重建公眾對國家能源安全系統的信心。近期霍爾木茲海峽安全情勢惡化，讓泰國政府的說法更受矚目。11日傳出有泰國船隻在該海峽附近遭擊中起火，造成船員失蹤，顯露出這條全球重要航運通道的風險正快速升高。在此背景下，泰國政府陸續祭出柴油凍漲、擴大居家辦公與檢討差旅等節能措施，希望降低油價震盪對民生的直接壓力，這表現為對外部風險的緊急防禦。不過，阿努廷對其他政治與安全敏感議題保持沉默。媒體當天追問柬埔寨總理盼在宋干節後展開領土談判、泰南治安局勢，以及內部安全任務是否移交內政體系等問題，但他都未正面回應，隨即離場。官方目前的立場反映出，任何正式邊界談判仍須待政局全面就位後，才能透過既有機制推進，這類冷處理顯露出政府避免在多重危機中開闢新戰場的考量。阿努廷的發言一方面為能源市場「定軍心」，另一方面也反映泰國政府在地緣政治壓力升高之際，對邊界與治安議題格外謹慎。油氣供應能否持續穩住，取決於中東航運風險是否進一步擴大；至於柬泰爭議與南部安全，則仍是泰國政局接下來難以迴避的壓力測試，表現為執政團隊穩定內外部局勢的考驗。