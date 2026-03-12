我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張秀卿（如圖）將在7月11日開唱，記者會上邀請好姐妹于美人出席力挺。（圖／NOWNEWS攝影中心）

于美人日前出席閨蜜張秀卿《辣妹駕到2》演唱會記者會，明明腰痛到無法彎約，卻還是出席力挺，讓張秀卿心疼得眼框泛淚。于美人笑說：「這也沒有生小孩痛啦！」在現場于美人短暫受訪之後，也快閃記者會，迅速前往就醫。于美人之所以閃到腰，是為了替張秀卿的伴舞橋段做準備。兩天前，于美人在氣溫驟降、熱身不足的情況下勉強練舞，結果不小心閃到腰。但為了不讓張秀卿擔憂或影響記者會焦點，她選擇將傷勢隱瞞到最後一刻。直到記者會現場，張秀卿得知好友是拖著病體、忍痛前來，當場紅了眼眶自責：「我怎麼這樣殘忍！」面對好友的眼淚，于美人倒是很瀟灑也很幽默，一句「比生小孩的痛都經歷過了，這點傷不算什麼」，讓張秀卿破涕為笑。除了替張秀卿站台，于美人還犀利地點出張秀卿的毛病，就是太過熱情。她表示，每次開唱前，只要有圈內好友來探班，張秀卿總會忍不住大聊特聊。這次于美人特別提醒張秀卿的經紀人：「這次開唱前半天，一定要把她關起來！」擔心張秀卿好客性格，顧著聊天，忘了把嗓音保留給觀眾。在體力控管之外，于美人連視覺呈現也不放過。回顧上一場演唱會，她毫不留情地指出張秀卿服裝的致命剪裁：「正面看很美，側面看全是肉！」張秀卿順勢自嘲：「難道是我不夠瘦嗎？」一搭一唱之間，兩人互虧也不會翻臉，真的是超級好朋友。張秀卿演唱會將於7月11日在大台南會展中心登場。