我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳淡如提到這間房子相當不錯，「我選房子，基本上有80%的正確率」。（圖／吳淡如臉書）

作家吳淡如經常分享理財秘訣，對股市、房產都有研究的她，成為許多人心目中的「財富導師」。昨（11）日吳淡如透露姪女小云月薪3萬、工作才3個月，名下就有一間房子，原來是弟弟聽了她的建議買下這間一坪接近120萬元的預售屋，貼文一出再度引發網友熱議。吳淡如直言要徹底終結「吳家重男輕女的傳統」，因此一直鼓勵弟弟給女兒買房，而弟弟也疼女兒，馬上說好。挑了蛋黃區附近，一坪接近120萬的預售屋。吳淡如也提到，這是她看過很不錯的房子，也是一流的豪宅建商，五年後才會蓋好，屆時地鐵也會一起落成，看好該房未來發展，直呼：「我選房子，基本上有80%的正確率。」不過吳淡如坦言，以姪女每個月3萬元的薪水，父母如果不幫忙，光靠自己大概不可能買得起這個住處。而吳淡如文中還提到姪女從小身體就不太好，但個性節儉又精明，父母因此更願意支持她，認為她能找到一份工作已經很不錯了，才會如此幫她。雖然房子20多坪且只有小2房，但麻雀雖小、五臟俱全，一個小女生住就很夠了，吳淡如未來也考慮讓女兒住在隔壁。此外，吳淡如想改變家中重男輕女的傳統，提到姪子說他已在創業，且四肢健全、腦袋聰明、工作努力，就靠自己掙錢即可。開玩笑表示：「身為長男，不要抗議父母偏心，這就是命哈哈哈！」許多網友看了也羨慕不已，直呼「好幸福的孩子，终於沒有重男輕女」、「當姑姑的門檻⋯⋯有點高」、「好羨慕！自己也要努力看齊」、「有姑姑這位大靠山在，蝦咪（什麼）都不驚」、「姪女一定也是很乖、有上進心的，才會讓爸爸幫忙買房」。