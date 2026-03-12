我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續升溫，全球能源與經濟不確定性增加，馬來西亞政府正加緊評估各種節約與應變政策。官方透露，內閣將討論多項措施，包括鼓勵企業與政府部門推動居家辦公，以降低成本與能源消耗。馬來西亞人力資源部長V. Sivakumar在記者會表示，人力資源部已準備在內閣特別會議上提出多項建議，其中之一是研究在政府部門與私人企業推行居家辦公制度，以減少營運成本與通勤能源消耗。他指出，目前政府正參考其他國家的做法，例如泰國近期推動的相關節能措施。人資部已展開研究，完成後將向副秘書長與相關單位簡報，並計畫在週五的內閣特別會議中提交完整報告。拉瑪南表示，會議也將討論各政府部門如何協調合作，建立更有效的節約成本流程。他強調，政府必須以身作則，如果政府本身不落實節省措施，卻要求人民節約，將是不公平的做法。他補充，這些政策討論與中東局勢密切相關，特別是霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）目前仍面臨航運風險。該海峽是全球重要石油運輸通道，一旦長期受阻，可能對能源價格與經濟帶來連鎖影響。此外，拉瑪南也回應近期有人威脅拆除宗教場所的事件，表示政府將採取嚴厲法律行動對付相關人士。他強調，這屬於全國性安全問題，當局不會偏袒任何一方，只要觸犯法律就必須接受司法處理，以維護社會秩序與國家穩定。