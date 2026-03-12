我是廣告 請繼續往下閱讀

金元萱非法經營公司 被警方移送檢方

金元萱曾是「菲女郎」 張菲追求失敗還住院

▲張菲（右）推出新節目時，首集就邀請緋聞女友金元萱站台。（圖／華視提供，2018.01.09）

「韓版瑪丹娜」金元萱（正名：金完宣）以唱跳實力在1980、1990年代紅遍韓國歌壇，當年也曾來台灣發展一段時間，常在張菲主持的《龍兄虎弟》節目亮相，兩人互動頻繁，一度被外界傳出曖昧情。她之後將演藝重心移回韓國，沒想到今（12）日卻被韓媒踢爆，她設立的公司長年未完成必要登記卻持續營運，時間長達5年，相關案件已被移送檢方調查。韓媒指出，金元萱在2020年成立個人公司KW Sunflower，她也是該公司代表，期間持續進行娛樂相關營利活動，不過公司卻一直沒有向所在地地方政府完成「大眾文化藝術企劃業」的正式登記，等同在沒有合法資格的情況下經營長達5年。這起爭議早在2025年9月就被揭發，當時金元萱曾對外表示，最近才發現公司在設立時遺漏「大眾文化藝術企劃業」的行政登記程序，並強調正在補辦相關手續。據了解，她整個補登記流程拖了約2個月，直到同年11月才正式完成。儘管公司後來補辦登記，但仍無法追溯過去多年營運的法律問題，警方近期認定金完宣涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》，今天確認以不拘留方式將案件移送至水原地方檢察廳，由檢方進一步調查。回顧金元萱的演藝生涯，她在80年代中期到90年代初期人氣爆棚，有「韓國瑪丹娜」、「女版麥可傑克森」封號，1994年更將活動版圖拓展到大中華市場，在台灣推出3張中文專輯，也頻繁上綜藝節目宣傳，當時與綜藝天王張菲互動密切，還傳出追求緋聞。據說張菲當年為了追她頻頻邀約喝酒，結果自己喝到食道灼傷住院一週，最後仍沒抱得美人歸，不過兩人至今仍保持朋友關係。