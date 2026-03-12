我是廣告 請繼續往下閱讀

中東海域緊張情勢再度升高，波斯灣與荷姆茲海峽11日接連傳出至少3艘貨船遭不明發射物擊中。伊朗方面隨後證實，其軍事力量已對數艘貨船採取行動，其中包括一艘懸掛泰國國旗的散裝貨輪，事件讓全球航運安全再度受到關注。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）引述伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲明指出，革命衛隊當天在荷姆茲海峽攻擊了兩艘貨船，其中一艘為懸掛泰國國旗的散裝貨輪「Mayuree Naree號」。聲明表示，「Mayuree Naree號」在接獲警告後仍試圖「非法通過」海峽，因此遭革命衛隊開火攔截。另一艘遭攻擊的船隻為賴比瑞亞籍貨輪「Express Rome號」，革命衛隊稱該船同樣未理會海軍警告，因此在當天上午遭伊朗發射物擊中。船舶追蹤網站 MarineTraffic 的數據顯示，兩艘貨船在遇襲前的位置均位於荷姆茲海峽附近海域。這條水道是全球最重要的能源運輸通道之一，每天都有大量油輪與貨船通行，因此任何衝突都可能牽動國際能源與航運市場。在伊朗發布聲明之前，泰國交通部曾表示「Mayuree Naree號」遭不明飛彈擊中，導致船尾爆炸並引發引擎起火。船上20名船員被迫棄船搭乘救生艇逃生，隨後由阿曼海軍救起，但仍有3名船員下落不明。此外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也通報指出，11日一天內在波斯灣與荷姆茲海峽至少有3艘貨船遭擊中，包括杜拜西北方約50海里處的一艘散裝貨輪、阿曼穆桑達姆半島北方約11海里處的一艘貨船，以及阿聯外海清晨遇襲的另一艘船隻。連串攻擊事件讓這條全球重要航道的安全風險再度升高。