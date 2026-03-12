我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院、國民黨、民眾黨的國防特別預算條例日前均付委審查，不過，委員會尚未排案。對此，民進黨今（12）日直言，國民黨千方百計就是要擋，上週提出3,800億元的草案，只是在騙，根本沒有想要認真討論、實質審查。民進黨表示，立法院已經選出各委員會召委，本該按照朝野共識，馬上開始審查國防特別預算條例各版本草案，但擔任外交國防委員會召委的藍委馬文君，本週、下週卻都沒有排審法案，擺明了就是要繼續故意拖延。「千方百計就是要擋！」民進黨指出，馬文君利用召委的職權，刻意在今天安排考察「松指部」作秀，下週則安排三個部會的業務報告，「有空排這些議程，就是不排已經迫在眉睫的國防法案」，這也證明，國民黨上週千呼萬喚才提出的「3,800億元」國防特別預算條例草案，其實就只是在「騙」，根本沒有想要認真討論、實質審查。民進黨指出，在美方已提供的四項軍購發價書中，拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲，期限只到3月15日，海馬士多管火箭系統的期限則到3月26日。民進黨直言，馬文君的行為，是表明國民黨完全不在意美國軍售卡關嗎？面對國際高度關注、國內民意期待，國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁 還是要緊緊地跟中國站在同一陣線嗎？「Warning: KMT is blocking defense spending!」民進黨呼籲，請一起把這句英文傳出去，告訴世界，「台灣有防衛的決心，只有國民黨還在阻擋」。