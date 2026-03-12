我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年新竹一名人妻意外在家中共用電腦中，發現丈夫與外遇對象的曖昧對話，不僅互稱男女朋友，更揭發了兩人三年多來高達154次的摩鐵開房紀錄及大量情趣用品帳單。儘管男方辯稱發票無法證明發生性行為，但法院根據出入境紀錄與親暱對話，認定兩人關係已逾越社會通念，最終判處兩人須連帶賠償25萬元。判決指出，小美與小明（皆為化名）結婚超過十年，直到2024年2月小美在家使用共用電腦時，因丈夫疏忽未登出臉書帳號，讓跳出的Messenger訊息揭開了隱藏許久的祕密。訊息內容顯示，小明不但與一名女子小雅（化名）相約前往日本北海道滑雪並同住一房，更在直稱對方為女朋友，隨後小美也在電腦檔案中搜出丈夫寫給對方的露骨情書。隨著真相逐漸浮現，小美進一步清查發現，兩人的不倫戀情恐怕已持續多年。相關證據顯示，自2022年起，小明不僅頻繁出入百貨公司購買高單價名品，更留下了高達154次的汽車旅館消費紀錄。此外，帳單中還包含購買各類情趣用品、SM套件及密錄設備的明細，小美據此推斷，這段婚外情至遲於2020年底便已開始，至今歷時超過三年半，深受打擊的她最終決定向兩人提出連帶賠償240萬元的精神慰撫金。面對小美指控，小明與小雅在辯稱，小美所提交的臉書對話紀錄與情書均屬於「私文書」，並全盤否認這些內容的真實性，至於消費紀錄，兩人則主張汽車旅館的發票僅能作為單純的消費證明，即便帳單中出現情趣用品的購買明細，也無法斷定就是由兩人共同使用，更不能直接認定雙方曾發生過性行為。法官指出，根據出入境紀錄顯示，小明與小雅確實曾搭乘相同班機出國，且小明在對話中以「女朋友」稱呼對方，依據一般社會經驗與通念，足以認定兩人已發展出超越普通朋友的戀愛關係。法院審酌，小美與小明自2013年結婚至今已有十多年，目前正處於協商離婚的階段，而小雅介入他人婚姻的行為對小美的家庭生活造成了重大破壞，情節確實屬實。考量到雙方的經濟狀況與侵害程度，判二人需連帶賠償25萬元。