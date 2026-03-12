我是廣告 請繼續往下閱讀

《TVBS民調中心》日前公布民調顯示，高達77%民眾認為親美對台灣重要、親中對台灣重要的比例為47%。對此，政治評論員吳靜怡今（12）日認為，藍白以為反美能激發基層熱情？錯了，親中、反美不僅沒有威而鋼般的短期提振，反正了選戰毒藥，已經讓中間選民與年輕票源加速流失，也讓藍營的台中選情陷入危機，市長盧秀燕才會積極訪美。吳靜怡今發文提到，《TVBS》這項民調如同一記重拳，直擊台灣政局的核心，77%民眾跨越政治光譜，一致視親美為國家命脈，僅13%持反對，遠高於47%的親中認同，差距高達30個百分點，交叉驗證台灣民意基金會（2025年11月）的統獨民調，近7成反對統一，兩份民調互相呼應，主流民意正在撕碎「兩岸一家親」的粉紅泡泡，這反映出台灣社會的結構性轉變，「安全、價值、經濟」三方利益合一，不是盲目崇美，而是更務實的選擇。吳靜怡批評表示，藍白以為反美能激發基層熱情？錯了，不僅沒有威而鋼般的短期提振，反正了未來選戰砒霜，已經讓中間選民與年輕票源加速流失。柯文哲曾經掛在嘴邊的「兩岸一家親」，在年輕一代眼中早已失效，面對不斷越線的共機、共艦、軍演威脅，年輕人看到的不是「親情」，而是不斷的「侵犯」；日本首相高市早苗的「日本有事台灣有事」言論，讓台灣人看清楚誰才是真朋友，不僅強化日台同盟，更象徵第一島鏈的「同島一命」新共識；藍白若執迷不悟，繼續擋軍購、訪中媚共，只會讓自己淪為「反民主愛舔共」的政黨。吳靜怡更提出，國民黨知美派代表江啟臣，本該是藍營親美形象的救星，卻面臨潛在危機。根據內參民調，何欣純與江啟臣差距已縮小至10%以內，甚至個位數，江啟臣在年輕選票上呈現脫褲藍，台中政權對藍營而言有被翻轉的極大風險，這也解釋江啟臣為何昨日不在國防外交委員會名單中，而盧秀燕必須積極前往訪美，若台中今年選戰失守，盧媽媽這輩子再也別提選總統。吳靜怡直指，77%親美鐵板，藍白反美不是壯陽，已成毒藥；國民黨有鄭麗文這隻紅色母雞抖著抖，立法院傅崐萁更不在乎黨內危機，不斷製造仇視和僵持對峙，只會讓藍白年輕、中間支持度加速崩盤，台灣民意已走向親美、友日、恐中，國民黨卻是選擇走反方向的鐘，2026選戰，藍白若不轉舵，就是提早為自己敲起喪鐘。