▲《航海王》第二季上線後已經衝到Netflix熱播榜第三名。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix真人版影集《航海王》第二季於3月10日上線，其中飾演「索隆」的日本男星新田真劍佑因身材「爆炸性進化」成為焦點，許多觀眾發現，相較第一季，他的肌肉線條超級明顯升級，許多粉絲為了一睹新田真劍佑的超大肌肉，紛紛加入串流海賊的行列，目前《航海王》全新季上線後已經衝上熱播榜第三名，獲得超高熱度。在《航海王》第二季中，新田真劍佑飾演的劍士索隆展現超強烈的視覺衝擊力，若與三年前主演電影《聖鬥士星矢》時的體態相比，他的手臂與胸肌明顯更加厚實，肌肉量幾乎翻倍，整體身形也明顯壯了一圈，此外，劇中也忠實還原索隆胸前的大型傷疤，讓整體造型更加貼近原著角色形象。事實上，這樣的體態並非偶然，新田真劍佑的私人教練透露，為了打造「索隆2.0」的體格，他接受近乎「非人類等級」的訓練計畫，拍攝期間即使凌晨2點才收工，他仍會直接前往健身房報到，每週7天持續訓練，每次課程長達3小時，讓教練都直言他是自己最敬業的客戶之一。除了高強度重訓外，新田真劍佑也嚴格遵守飲食控制，完全按照團隊制定的營養計畫進食，教練甚至透露，他的紀律性過高，反而需要被「強迫」每週安排一次欺騙餐，以維持身體代謝平衡。在拍攝空檔時，他也利用片場零碎時間加強鍛鍊，包括伏地挺身、寬距引體向上與下斜伏地挺身等動作，重點強化胸肌、手臂與背部線條，打造出能撐起「三刀流劍士」氣勢的上半身比例。教練也預告，若《航海王》進入第三季，新田真劍佑的體態還將進一步升級，從嚴格訓練到極致自律的生活方式，都顯示出他對角色的高度投入，也讓粉絲更加期待這位「真人版索隆」未來的表現。伊納基戈多伊（魯夫）、新田真劍佑（索隆）、艾蜜莉拉德（娜美）、雅各羅美洛（騙人布）、塔茲史卡勒（香吉士）2026年3月10日共8集，已一次上架所有集數Netflix