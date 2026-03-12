我是廣告 請繼續往下閱讀

南投市清潔隊廢床墊及資源回收區今（12）日上午11時30分許驚傳火警，現場大量黑煙直衝天際，遠在南投市區多處都能清楚看見，濃煙不斷翻湧、景象相當駭人，引發民眾關注。消防局接獲報案後，立即派遣多個分隊及消防車趕赴現場搶救，目前仍持續布線灌救中，至於詳細起火原因仍待進一步調查釐清。南投縣消防局表示，今日上午接獲通報後，立即調派多輛消防車與人員前往處理。由於起火地點為廢床墊及資源回收物堆置區，現場堆放大量可燃物，燃燒時產生濃密黑煙，加上火勢一度猛烈，增加搶救難度。消防人員目前持續佈設水線灌救，同時防止火勢進一步擴大，確保周邊安全。現場濃煙直竄高空，許多民眾在市區遠處即可看見黑煙瀰漫的景象，紛紛在社群平台分享畫面。由於燃燒物多為廢棄床墊與回收物，燃燒時可能釋出大量煙塵與異味，周邊空氣品質也受到影響。南投縣環保局指出，受現場風向影響，空氣污染物正往南方擴散，可能受影響區域包括南投市三興里、嘉和里、嘉興里，以及名間鄉新街村、大庄村、田仔村與東湖村等地。環保局已提醒周邊居民儘量避免外出，並緊閉門窗；若必須外出，建議配戴口罩以降低煙霧吸入風險，做好個人防護措施。此外，縣府也表示，由於火災地點鄰近動物收容所，相關單位已先行啟動防護措施，目前已完成第一區犬隻的疏散作業，以避免動物因吸入濃煙造成傷害甚至死亡。後續仍將視火勢狀況持續監控，確保人員與動物安全。