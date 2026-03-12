我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市信義區松壽路的府前地下停車場昨（11日）傳出一起竊盜案，一名胡姓男子將車輛停放在停車格後，忘記將車門上鎖，遭到小偷光顧，竊走車內現金、手機以及信用卡，甚至還盜刷上萬元，損失相當慘重。警方受理報案後，持續調閱監視器鎖定男子身分。據了解，遭竊的胡姓男子表示，自己10日晚間6時許將小客車停放在停車場內，離開時一時大意忘記將車門上鎖。怎料，昨（11日）前往停車場取車時，發現車內新台幣2300元、手機及信用卡遭竊，且信用卡被盜刷數萬元，於同日下午1時47分緊急至派出所報案。警方調閱監視器發現，發現一名身穿黑色外套、黑色長褲的男子昨（11日）凌晨侵入停車場內並鎖定胡姓男子的車內，鬼鬼祟祟行竊。而後又走向對面的另一輛小客車，準備下手之時發現車輛上鎖才離開現場。目前正持續調閱相關影像釐清犯嫌身分，並積極偵辦中。警方呼籲，民眾停車離開時務必確認車門上鎖並妥善保管財物，以維自身財產安全。