▲綻亮眼科專科擁有「德國蔡司白內障設備認證中心」與「德國蔡司高階數位檢查中心」，從術前檢查、手術過程、術後照護導入數位化流程，為民眾打造專屬客製化視力解決方案。（圖／綻亮眼科專科提供）

▲德國蔡司白內障設備認證中心結合四大德國高階白內障科技，所有設備透過雲端數位串聯，提升手術的精準度與安全性。（圖／綻亮眼科專科題供）

▲德國蔡司高階數位檢查中心將所有數據串聯與整合，大幅降低人工誤差風險，讓醫病溝通更精準順暢，提升效率與品質。（圖／綻亮眼科專科提供）

▲綻亮眼科專科院長 林柏安醫師（圖／ 綻亮眼科專科提供）

眼睛是靈魂之窗，但隨著年齡漸長，身體機能退化，發現看燈光總會眩光、開車視線不再清楚，這些被忽略的問題，可能正是眼睛出現白內障的早期警訊！隨著AI 智能發展，白內障手術正從單純的手術醫療，邁向結合人工智慧與數據分析的「精準醫療」。面對患者對視覺品質日益提升的期待，綻亮眼科專科院長林柏安醫師於台南打造擁有「德國蔡司白內障設備認證中心」與「德國蔡司高階數位檢查中心」的全新眼科診所，其規格可媲美醫學中心等級。透過高階數位檢查與 AI 輔助分析，整合眼部關鍵數據，提供全方位精準、客製化治療的白內障解決方案。林柏安醫師曾擔任成大醫院主治醫師，長期專精於白內障、青光眼及眼整型等治療，累積深厚紮實的眼部手術經驗。依據臨床經驗，他觀察到患者在醫學中心就診，往往需耗費兩至三小時等待檢查與看診，對需要長期追蹤的患者而言相當不便。因此，他希望打造一間「在診所就能享有醫學中心等級檢查與手術品質」的眼科醫療機構。 懷抱著不捨患者奔波的心與對醫療品質的堅持，林醫師決定將德國高階科技引進台南，並取得原廠認證，為患者打造具備國際級設備的眼科專科。林柏安醫師表示，人工水晶體並非越昂貴就越適合，關鍵在於完整評估患者的眼部條件與日常用眼需求，再量身規劃最合適的視覺方案。 目前全台共有21間「德國蔡司白內障設備認證中心」，綻亮眼科即為其中之一，更同步導入「德國蔡司高階數位檢查中心」，從術前檢查、手術設備到醫療流程與團隊訓練，皆遵循德國原廠的高標準規範。此中心整合四大德國高階白內障科技：1.德國人工水晶體測量儀：採用新一代掃頻式OCT生物測量專利技術，無需接觸眼球快速測量關鍵數據。可依據患者眼部的狀況，協助醫師在術前精準掌握個別眼球條件，從中為患者挑選高度合適的人工水晶體。2.德國高階眼科手術顯微鏡：提供全景、高解析且無眩光的穩定清晰視野，能夠在術中精確置放人工水晶體，進一步提升手術精準度。3.德國白內障超音波晶體乳化儀：透過精密超音波能量輸出，減少對眼球組織的負擔，且具備即時穩壓系統，保持眼壓的安全、穩定性。4.德國白內障AI全智能晶體導航：透過AI即時比對眼球特徵，將散光軸度、切口位置即時投影於顯微鏡畫面，即使患者眼球移動也能自動重新定位、維持精準方向，將術中誤差大幅降低。所有設備皆透過系統雲端數位串聯，將術前檢查數據導入系統，術中可大幅減少反覆校對患者數據的時間與誤差，提升手術的精準度與安全性。與此同時，診所取得「德國蔡司高階數位檢查中心」之認證，全面導入數位化系統，正式邁入智慧醫療新時代。從術前評估、手術規劃到術後追蹤管理，患者皆能享有客製化且標準化的照護流程，不僅縮短繁複檢查與等待報告的時間，也提升整體就診效率。更關鍵的是，所有數據在檢查與手術過程中皆可系統化串聯與自動整合，大幅降低人工誤差風險，讓醫病溝通更精準順暢，進一步提升後續追蹤與長期照護的效率與品質。以青光眼為例，林柏安醫師強調：「很多患者在早期沒有症狀，單純檢查眼壓或視力，很可能找不出問題。」而透過德國蔡司高階數位檢查系統，可精準記錄患者每次的眼部數據，並藉由AI輔助分析，連細微變化也無所遁形，若單靠肉眼判讀，可能要三到五年才會發現差異，現在透過數位化系統，真正實現了標準化且個人化的精準醫療。白內障手術或許只是一段短暫的治療過程，但術後所看見的視界，卻會陪伴患者走過往後的每一天。林柏安醫師表示：「我們延續大型醫院的嚴謹標準，簡化流程與等待，讓精準醫療在診所也能優雅落地。讓患者在這裡既能擁有醫學中心的品質，又能享受到更溫暖、更客製化的體驗。」建議患者術前須與醫師深入討論用眼的生活習慣與需求，並且選擇以精準醫療為核心的白內障解決方案，才能為視界對準焦點，讓未來每一幕清晰且舒適！