Uber Eats 今（12）日宣布，台灣正式上線全新的 Uber One「家庭共享」功能。即日起，Uber One 會員只需一人訂閱，就能邀請另一位成人加入家庭帳戶，共享跨平台的專屬優惠，涵蓋點餐、生鮮雜貨與叫車服務。為了呼應新功能「會員1+1」的概念，品牌代言人楊謹華更首度跨界主持 Podcast 節目《華算給你聽》，合體金鐘男星黃迪揚，大聊家庭理財與生活分工的趣事。
Uber內部數據曝：會員每月平均省逾300元
根據 Uber 內部數據統計，Uber One 會員平均每個月可省下 331 元。而在2025年，會員數更寫下高達 27% 的年增幅，且會員替他人叫車的比例是非會員的 2.3 倍，凸顯出會員服務在家庭場景中的高實用性。此次推出的「家庭共享」福利，讓原本單人獨享的免外送費、服務費最高 80% 折抵，以及叫車最高 5% 點數回饋等權益，直接放大為兩人共享。
Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，期望透過這項新功能讓科技更有溫度，真正做到「陪伴家庭每一步」。不僅如此，針對13至17歲的「青少年帳戶」活躍用戶近半年成長150%、18至25歲的「學生方案」會員數成長逾6倍，以及主打簡易模式的「年長者帳戶」活躍用戶成長近5倍，Uber 正全面打造涵蓋全世代的家庭守護生態系。
楊謹華自認花錢隨興、黃迪揚反差萌成家中「總務股長」
在首集 Live Podcast《華算給你聽》中，楊謹華特別邀請在話題影集中飾演經紀人「壁虎」的黃迪揚同台對談。楊謹華笑稱，原本以為自己很會管理生活，結果發現老公竟默默幫她訂閱了 Uber One 會員，「原來背後的帳都是他在算，沒有老公真的不行！」。她也坦言自己是 ENFJ 人格，照理說應該很會規劃，但老公卻常唸她花錢太隨興。反觀黃迪揚則呈現超大反差，身為 INTP 的「P人」，他在家卻是掌管財務的「總務股長」，老婆則是執行長，連請款都要精算到個位數。
Uber One「家庭共享」方案
Uber One是Uber為會員，現在可以升級為「家庭共享」，讓付費會員免費邀請家人共享優惠。
Uber One「家庭共享」人數
這項功能允許主要會員邀請一位成人次要會員及家中青少年，共同享有Uber Eats免運、服務費折抵及Uber叫車點數回饋等跨平台福利，主要會員每年可更換一次次要成人。
Uber One「家庭共享」會員費用、點餐費用誰付
家庭共享本身免費，主要會員只需支付Uber One訂閱費，月付120元或年付1200元。至於費用的部分，訂閱費用由主要訂閱者支付，次要成員的訂餐內容、優惠、費用等則完全區隔，可以看成是一個獨立帳號，餐點費用需要自行支付。
資料來源：Uber
