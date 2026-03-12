我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會日前將行政院、國民黨團與民眾黨團的國防特別條例草案併案付委審查。安全台灣學會今(12)日針對「中共國防預算與軍事支出」舉辦座談會。針對近期共機擾台頻率降，學者曝中國國家主席習近平懷疑軍隊忠誠，因此降低逾越台海中線頻率，降低飛行員叛逃可能性。安全台灣學會12日在台北召開「十五五系列座談－中共國防預算與軍事支出」座談會。學會理事長楊太源表示，依據共軍資料顯示，每一場小型戰術演練花費約數百萬至千萬人民幣，每一場中型聯合軍演花費數千至數億元，大型戰略演習花費數十億至數百億人民幣。「海峽雷霆-2025演習」一日花費約1億2000萬人民幣。楊太源指出，近期中共在兩會期間公佈了2026年度的國防預算，換算成新台幣已達新台幣8.7兆，相較2025年約成長了7%，與我國的國防預算相比，也已相差17倍之多。楊太源表示，即便中國今年的經濟成長率下調，但軍費支出仍保有7%的成長力，顯現中國領導人習近平要穩定部隊、繼續掌控軍權的態度。不過由於扣除裝備、人員維持費後，能支用於大型軍演的費用並不多，因此預判2026年最多仍維持約2至3場，也就是維持大概一個施壓，中共還是維持戰備警巡，軍艦在台灣周遭、或者是軍機會在我們的空域飛。楊太源也指出，中共的軍事預算每年都維持增幅成長，雖然不認為2027年共軍會冒進台灣，但若解放軍在2035年照計劃完成軍隊現代化，要開始達成「中華民族偉大復興」的目標，則台灣問題就可能要擺上檯面。台灣還有近10年的時間，應在有限資源下持續強化國防能力。楊太源說，維持國家安定一定要有一個強大的國防，政府提出來 1.25兆的軍購，國人是要去支持的，因為不去建設，等到後面真的兵兇戰危、兩岸有爆發緊張的時候，再來建軍其實是來不及。針對近期共機擾台頻率降低的原因，楊太源分析，雖然外界普遍認為是因中共召開兩會、或是中東戰事的影響，但由於近期中共高層持續動盪，在中共中央軍委副主席張又俠下馬後，習近平可能懷疑部隊的忠誠，因此減少共機飛越台海中線的頻率，來降低飛行員叛逃的可能性。