民眾黨中配立委李貞秀國籍問題未解，立法院長韓國瑜昨邀集朝野協商，最終協商未果，韓國瑜強調有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使，應該予以尊重。對此行政院今（12）日指出，「李女士」資格狀況不明，但是拿到國家機密的立法委員的資格不能不明，期望立法院能夠盡速行使中選會的人事同意權，讓中選會能夠正常運作，早日釐清爭議。對於韓國瑜喊尊重李貞秀立委職權，行政院發言人李慧芝表示，「李女士」資格狀況不明，但是拿到國家機密的立法委員的資格不能不明，行政機關一切都是依法行政、依法辦理。陸委會跟內政部多次對外說明。針對目前的制度會跟內政部來進行檢討。李慧芝表示，最期望立法院能夠盡速行使中選會的人事同意權，讓中選會能夠正常運作，早日釐清爭議。內政部戶政司長陳永智補充，「李女士」迄今還是沒有依照《國籍法》第20條，提出已辦理喪失國籍的證明文件，依照該條文規定，立委由立法院解職，還是需要由立法院依規定處理。媒體追問，陸委會與內政部是否主動了解李貞秀參選時的戶籍爭議，陳永智表示，有關大陸地區人民參選資格規定，是列在兩岸條例第21條，而陸委會已對外說明，身分轉換的時間點是在提交喪失大陸戶籍給移民署起算，「李女士」是在去年3月才提交這份資料給移民署。