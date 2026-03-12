我是廣告 請繼續往下閱讀

日本大阪梅田中心地區11日傳出一起離奇事件，一根埋在地下、長約30公尺直徑5公尺的巨大鋼管竟從地底破土而出，在地面形成長達13公尺的巨柱，大阪的主要幹道新御堂筋部分路段全線封閉，經過一日，這根鋼管露出地面的部分已縮短至1.6公尺，工程單位不排除直接進行切除。根據日本電視台（NTV）與讀賣新聞報導，這根巨大鋼管隆起位置在大阪市北區鶴野町的國道423號，現場正進行連接現有下水道管與雨水貯留管的工程，這根突起物為基樁工程中使用的「套管」，功能在保護土壁坍塌，前天（10日）管道內的地下水已被排出。大阪市建設局稱，施工過程中鋼管可能由於某種原因受到浮力作用而突出，但具體原因尚不清楚。由於需要確認地盤的穩定性，當地市府已對事故現場周邊的國道423號南北長約600公尺路段，以及其上方通過的高架道路新御堂筋約2公里範圍實施交通管制並進行封閉。12日凌晨，市府工程單位開始向周圍地盤灌入能使其下沉的液體並加固地基，確認地盤穩定性以及橋墩安全的作業預計需要數天時間，因此目前尚未確定何時解除交通管制。為了確認鋼鐵管內部狀況，先拆除了上方的鐵板，並鋪設防止人員墜落的安全網等措施。在今日可看到，這根巨大鋼管露出地面的長度已縮減至1.6公尺左右，但要讓這根鋼管再進一步沉入地下已相當困難，大阪市政府表示，接下來正考慮將隆起的部分切斷處理。