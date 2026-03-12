我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑企業今（12）日舉記者會，台塑企業總裁吳嘉昭率領台塑、台塑化、台化、南亞等公司經營團隊出席。吳嘉昭指出，中東局勢緊張，考量料源、料價無法掌握，台塑化、台塑宣告為不可抗力事件，暫停報價、接單。台塑化目前已經開始尋求替代貨源，包括從西非購買。近期受美伊戰爭致波斯灣航運受阻及供應斷鏈等影響，台塑企業上游原料供給受到相當的影響；台塑化在3月9日、台塑3月10日已陸續宣告此為不可抗力事件，並啟動庫存配額供應與交期調整，而隨原油價格大幅震盪，雖客戶預期看漲而詢價踴躍，然中、下游產品恐因售價反應遞延致利差損失。吳嘉昭表示，目前暫時停止報價跟接單，明朗後才會做下一波接單。台塑企業正積極調整運輸路線及尋找替代料源，期待儘早恢復正常供貨，解除不可抗力狀態。台塑化董事長曹明指出，降低原料成本是公司經營重要一環，中東戰爭讓原油價格上升，目前原油有八成是來自中東，目前尋求西非進口的油，雖然油比較重並且運輸時間較長，但是在缺油狀況下，能買到就盡量去買。台塑化總經理林克彥表示，現在看起來不像在短期可以結束，公司有八成的油是來自波斯灣，一定得要找替代方案，短期若沒有找到必須把煉量降低，現在全亞洲都面臨相同的問題。3月20日以後到會的油可能會受阻，台塑化在國內油品部分會供應到底，但長期合約則要減量，只能盡可能減少影響。目前中油啟動緩漲，已經吸收部分漲幅。林克彥說，不少加油站是跟台塑化買油，已經是長期合作關係，雖然公司會有損失，但不能讓加油站難以經營，因此只能跟進中油價錢。有媒體詢問「市場上還沒有完全買不到油，只是價格非常昂貴」，林克彥說，油界有一句話是「沒有買不到的產品，只有買不到的價格」，價錢是調整需求的工具，但油的鋼性需求很強，價錢必須更高，需求才會下降。