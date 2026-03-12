我是廣告 請繼續往下閱讀

▲3 月 21 日太平舉辦「萬人挺瓔團結大會」(圖／楊瓊瓔服務處提供2026.3.12)

為展現基層團結氣勢，立法委員楊瓊瓔宣布將於本月接連舉辦兩場「萬人挺瓔團結大會」。活動以「市民最大、市民做主！」為核心訴求，分別於 3 月 14 日（六）在大雅、3 月 21 日（六）在太平盛大登場。楊瓊瓔強調，城市的未來不應由少數人決定，希望透過溫馨、歡樂的聚會，號召市民共同參與，讓基層聲音成為引領台中前進的重要力量。首場大雅場將於 3 月 14 日下午 3 點在台電大雅服務所旁停車場舉行；第二場則於 3 月 21 日下午 3 點移師太平運動場。主辦單位表示，活動打破傳統政治造勢的嚴肅與動員感，改以音樂表演與多元互動為主軸。除了藝人演出外，更特別邀請基層勞工、青年代表、家庭主婦等各界素人上台分享，從市民視角出發，表達對城市發展的期許與對楊瓊瓔的支持。楊瓊瓔表示，「市民最大、市民做主」不只是一句競選口號，更是她長年服務地方的堅持。她認為，台中各項建設與發展的成果，皆來自每一位市民的共同努力，民主的價值就在於「人民做主」。她承諾未來將持續與市民站在一起，將民意轉化為具體的政策與建設需求，讓台中的發展在穩定中持續邁進。除了實體活動凝聚人氣，楊瓊瓔也特別呼籲市民朋友留意即將到來的關鍵民調。3 月 25 日至 31 日每晚 6 點至 10 點將進行電話民調，她期盼支持者能踴躍接聽並表達唯一支持，讓市民的力量轉化為實質的民調表現。主辦單位提醒，活動將於當日下午 3 點開放入場，3 點 30 分正式開始，歡迎市民朋友相揪到場，一同見證屬於市民的團結時刻，為台中的未來加油。