戰事規模與彈藥消耗

國防工業與政治壓力

美國與以色列對伊朗進行聯合軍事行動，衝突即將滿兩個禮拜，也對全球經濟金融造成極大影響。根據知情人士透露，美國川普政府官員在本週的國會簡報會中估計，對伊朗的戰爭光是前六天，就耗費了至少113億美元（約台幣3600億元）根據路透社、CNN等媒體報導，五角大廈11日在一場針對參議員舉行的閉門簡報會中透露了這項驚人數字。消息人士指出，該數字尚未涵蓋戰爭的全部成本，但在國會議員強烈要求獲知更多衝突資訊的情況下，官員先行向立法者提供了此初步估算。多名國會幕僚表示，預計白宮很快會向國會提交追加預算申請。部分官員預測申請金額可能達500億美元（約台幣1.6兆元），但也有人認為這個估算值恐怕偏低。行政部門尚未公開提供這場衝突的整體成本評估，也沒有明確說明戰爭預計會持續多久。美國總統川普（Donald Trump）11日在肯塔基州視察時宣稱「我們贏了」，但強調美軍將繼續戰鬥以「完成任務」。這筆113億美元的開支最早由《紐約時報》率先報導。這場針對伊朗的軍事行動於2月28日開始，由美國與以色列兩國聯合發動空襲。至今衝突已造成約2000人死亡，多數為伊朗與黎巴嫩人。戰火也蔓延至黎巴嫩，並導致全球能源市場與運輸陷入混亂。有資料顯示，光是衝突爆發前2天的第一波攻勢，美軍便已消耗價值56億美元的軍火彈藥。部分國會議員擔憂，如果戰爭持續，可能會迅速消耗美軍武器庫存，而此時美國國防產業本就難以跟上需求。川普上週與七家國防承包商的高層會面，此時五角大廈正努力補充彈藥供應。民主黨籍國會議員要求政府官員必須公開宣誓作證，交代川普的戰爭計畫，包括戰事將持續多久，以及戰後的伊朗治理計畫為何。