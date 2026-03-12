我是廣告 請繼續往下閱讀

日本Switch 2遲早會漲價？機體生產成本曝光

▲任天堂推出Switch 2主機，特別針對日本玩家提供日本專用版主機，售價僅49,980日圓（約新台幣1萬元），比國際版便宜許多。（圖／nintendo官網）

任天堂Nintendo Switch 2在去年6月推出之後，半年內就在全球賣出1700多萬台，成為任天堂史上銷售最快的主機。此外，任天堂還在日本推出售價僅49,980日圓（約新台幣1萬元）的日本專用版主機，當時讓全球玩家好羨慕日本玩家，能夠用超便宜價格買到主機。但有分析師發現，日本專用機幾乎是賠本在賣，每賣一台任天堂虧2萬5000日圓（約新台幣5千元），未來勢必面臨漲價壓力。東洋證券分析師安田秀樹指出，根據任天堂今年3月發布的最新財報，Switch 2推出後，任天堂營收年增99.3%，但營業利潤僅成長21.3%，很可能就是因為日本專用版主機拖累了公司的整體利潤。任天堂推出Switch 2主機，特別針對日本玩家提供日本專用版主機，售價僅49,980日圓（約新台幣1萬元），比國際版本的69,980日圓（約新台幣14,031元）明顯便宜許多。任天堂公布Switch 2在日本的銷量為478萬台。雖然兩種機型的銷售比例未公開，但安田推測，日本專用機的低利潤拖累了整體收益。儘管製作專用機是為了保護在國際匯率影響之下日本玩家的購買力，但分析師認為，這款主機未來仍可能調整價格，因為任天堂目前每賣出一台就可能虧損約25,000日圓（約新台幣5,012元）。安田秀樹估算，目前，其中約300美元（約新台幣9,561元）用於半導體晶片，包括來自NVIDIA的GPU以及近期價格大幅上漲的記憶體，其餘80美元（約新台幣2,549元）則花在電池與機殼等零件上。因此，若假設任天堂提供給零售商的為41,000日圓（約新台幣8,220元），那麼再加上日本玩家平均每購買一台Switch 2主機，購買的遊戲數量明顯比歐美玩家更少，使日本專用機帶來的附加價值相對較低，也進一步擴大任天堂利潤受損的問題。而任天堂社長古川俊太郎近期受訪時雖多次重申「目前沒有漲價的規劃」，且表示公司仍有足夠的記憶體庫存，但也沒有完全否認Switch 2日本專用機未來調整價格的可能性。